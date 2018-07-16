16 июля 2018 года

Браконьеры избили двух сотрудников СВТУ

В Усть-Камчатске двое браконьеров явились в местный отдел Северо-Восточного теруправления Росрыболовства и избили двоих сотрудников. Возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти.

В июне 2018 г. два безработных местных жителя пришли в отдел по Усть-Камчатскому району Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Посетители предъявили инспектору рыбоохраны претензии по поводу привлечения одного из них и вообще граждан к административной ответственности за браконьерство. Нарушители требовали, чтобы инспектор прекратил свою деятельность и закрыл глаза на факты незаконного вылова лососевых.

Получив отказ, один мужчина схватил инспектора за форму, стал трясти, ударил дважды кулаком в грудь. Начальник отдела, увидев происходящее, потребовал прекратить беззаконие. В ответ получил не менее 8 ударов кулаком в лицо. В результате начальник отдела получил телесные повреждения – отек мягких тканей лица и височной области.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, по заявлению пострадавших возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Fishnews