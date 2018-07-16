16 июля 2018 года

Новые участки под аквакультуру выставили на торги в Астрахани

Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства объявило аукцион на 8 рыбоводных участков для индустриальной и пастбищной аквакультуры.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 августа 2018 г. Торги состоятся 23 августа в Астрахани. Договоры с победителями будут заключены сроком на 25 лет.

Согласно аукционной документации, участки площадью 0,5-192 га расположены на территории Икрянинского (акватория реки Хурдун), Лиманского (ильмени Калмыцкий, Попов, Шаргота, акватория протоки Три ерика) и Наримановского районов (3 участка).

Fishnews