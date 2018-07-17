17 июля 2018 года

Скупщик омуля выдал следствию браконьеров

В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении трех граждан, скупавших незаконного добытого омуля. Информация от организатора группы помогла собрать доказательства в отношении двух браконьеров.

Прокуратура Республики Бурятия направила в суд уголовное дело в отношении группы из трех человек, которые в сентябре-октябре 2017 г. – в нерестовый период – скупали омуля у браконьеров в Кабанском районе. По данным следствия, рыбу предполагалось перепродать на территории Бурятии и Иркутской области, сообщилиFishnews в пресс-службе надзорного ведомства.

По месту жительства подельников изъято 27,7 тыс. экземпляров байкальского омуля общим весом более 13 тонн на сумму свыше 9 млн рублей.

Организатор группы был взят под стражу. В ходе следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и сообщил информацию, которая способствовала раскрытию и расследованию преступлений – как по этому уголовному делу, так и по уголовным делам о предыдущих преступлениях. В частности, его информация позволила собрать доказательства и направить в суд два уголовных дела в отношении двух браконьеров, добывавших омуля в нерестовый период.

В дальнейшем организатора выпустили под залог. Сейчас скупщиков ждет суд, их деятельность квалифицирована по части 3 статьи 175 УК РФ – приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, в крупном размере организованной группой.

Fishnews