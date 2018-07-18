18 июля 2018 года

Рыбоводам Крыма дадут российские преференции

В первом чтении приняты поправки в закон об аквакультуре, отменяющие дискриминацию в отношении крымских рыбоводов, которые начали свою деятельность при Украине. Добросовестные аквафермеры смогут переоформить участки без проведения торгов.

Законопроект «О внесении изменения в статью 21 федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят депутатами Госдумы в первом чтении 17 июля, сообщает корреспондент Fishnews.

По законодательству, добросовестный пользователь рыбоводного участка по истечении срока действия договора имеет преимущественное право на перезаключение договора без торгов (конкурсов, аукционов). Однако в Республике Крым и Севастополе, до вхождения их в состав России, договоры пользования на рыбоводные участки не оформлялись. В результате местные рыбоводные хозяйства не могут переоформить свои РВУ на льготных условиях, что ставит их в неравные конкурентные условия по отношению к рыбоводам других субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.

Обсуждаемые в Госдуме поправки призваны устранить дискриминацию. Предлагается дополнить закон об аквакультуре специальным положением, чтобы добросовестные аквафермеры Республики Крым и Севастополя получили возможность на оформление своих участков без проведения торгов - на основании документов, действовавших на день вхождения этих регионов в состав России. Договоры необходимо будет заключить до 1 января 2020 г.

Fishnews