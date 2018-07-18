18 июля 2018 года

Ямал озабочен воспроизводством сиговых

В поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа собираются построить предприятие по разведению молоди ценных видов рыб. В прошлом году в регионе был запущен Собский рыбоводный завод.

В ЯНАО намерены вернуть в промысел запрещенных к вылову ценных рыб – муксуна и нельму. В округе реализуется дорожная карта по развитию аквакультуры, предполагающая комплекс мероприятий по искусственному воспроизводству сиговых рыб.

Проектирование и возведение рыбоводного завода в Тазовском районе предусмотрено соглашением о взаимодействии между правительствами Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, ОАО «АК «Транснефть» и АО «Корпорация Развития».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора ЯНАО, техническое задание на проведение проектно-изыскательских работ уже одобрено. Власти Тазовского района готовят необходимую документацию по выделению земельного участка под строительство рыбоводного завода.

Fishnews