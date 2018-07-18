18 июля 2018 года

ФАС внесла поправки по портовым сборам

Федеральная антимонопольная служба внесла изменения в Правила применения ставок портовых сборов для судов, которые занимаются рыболовством. Поправки предусмотрены приказом ФАС от 27 июня 2018 г. № 872/18.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусмотрен коэффициент 0,9 для расчета портовых сборов, которые уплачивают российские суда, осуществляющие рыболовство в районах действия международных договоров и доставку водных биоресурсов на территорию РФ для реализации и переработки. Исключение сделано для корабельного сбора.

Пункт о коэффициенте 0,3 для судов, которые работают с целью доставки уловов ВБР и произведенной из них рыбной и иной продукции для переработки или реализации в России, распространили на флот, осуществляющий рыболовство в районах действия международных договоров и открытой части Мирового океана. При этом теперь отмечено, что речь идет о доставке уловов в живом, свежем или охлажденном виде, а на судах должно быть оборудование для хранения уловов в таком виде.

Норма об освобождении от уплаты сборов судов длиной до 35 м, осуществляющих прибрежное рыболовство во внутренних морских водах и территориальном море, не будет распространяться на корабельный сбор в портах Невельск, Петропавловск-Камчатский, Поронайск.

Fishnews