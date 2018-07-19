19 июля 2018 года

Общественно-экспертный совет по рыбе в Приморье продолжит работу

Глава Приморского края Андрей Тарасенко пролонгировал деятельность Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству: он продолжит работу в прежнем составе.

Общественный экспертный совет по рыбному хозяйству, водным биоресурсам и аквакультуре был создан в Приморье в 2013 г. Такие структуры в регионе сформированы по целому ряду направлений. Советы призваны обеспечить участие представителей общественности и экспертного сообщества в подготовке и выполнении решений в профильной сфере. Такие органы могут вырабатывать рекомендации и вносить предложения губернатору, сообщает корреспондент Fishnews.

В состав ОЭС по рыбе входят представители компаний, работающих в рыбопромышленном комплексе, отраслевой науки, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Fishnews