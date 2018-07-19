19 июля 2018 года

Коллеги из других регионов помогут камчатским рыбинспекторам

15 инспекторов из пяти теруправлений Росрыболовства приехали на Камчатку, чтобы помочь коллегам в период «красной» путины. Прикомандированные сотрудники уже направлены в районы края.

Ежегодно в Камчатский край и на Чукотку приезжают специалисты из других территориальных управлений Росрыболовства для проведения рыбоохранных мероприятий в нерестовый период. В этом году представители Северо-Западного, Азово-Черноморского, Западно-Каспийского, Московско-Окского и Нижнеобского теруправлений уже приступили к своим обязанностям, рассказали Fishnews в пресс-службе СВТУ.

В рейдах с сотрудниками Северо-Восточного теруправления ФАР также участвуют пограничники, полиция и внештатные инспекторы-добровольцы.

Fishnews