20 июля 2018 года

Законопроект «об органике» существенно отредактировали

Госдума приняла во втором чтении проект закона «О производстве органической продукции». По сравнению с первоначальной редакцией документ существенно конкретизировали.

Напомним, законопроект регламентирует производство экологически чистых продуктов питания. Под действие документа не попадает рыболовство, однако он распространяется на аквакультуру – как производство, где условия существования организма можно отследить от начала и до конца его жизни. Первое чтение законопроект прошел 3 апреля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, наиболее существенные, с точки зрения товарной аквакультуры, поправки сделаны в перечне принципов производства органической продукции. Во-первых, добавлено, что эти принципы соотносятся с «действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции». Планируется, что это позволит производителям, прошедшим международную сертификацию, не проходить ее повторно уже на национальном уровне.

Во-вторых, перечень принципов производства органической продукции конкретизирован и расширен. В частности, формулировка «ограничение» применения различных веществ, включая антибиотики, стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты, заменена на «запрет».

В перечень принципов добавлено применение «средств биологического происхождения» для борьбы с вредителями и болезнями растений и животных, а также «применение биологических, в том числе пробиотических, микроорганизмов, традиционно используемых при переработке пищевых продуктов, использование мер защиты продукции животного происхождения от микробиологической порчи, основанных на взаимодействии микроорганизмов в естественной природной среде».

Внесен «запрет на смешивание органической продукции с продукцией, не относящейся к органической, при хранении и транспортировке» и оговорен «запрет на использование поливинилхлорида для упаковки, потребительской и транспортной тары».

Расширена и конкретизирована статья о маркировке органической продукции. Если в прежней редакции оговаривалось, что производители размещают на органической продукции установленное графическое изображение (знак), то теперь прописано, что маркировка будет представлять собой комбинацию надписей и знака единого образца. Установлено, что знак должен «обеспечивать возможность нанесения и считывания сведений о производителях органической продукции и видах производимой ими органической продукции» с помощью технических средств. Дополнительно оговорено, что за неправомерное использование такой маркировки предусмотрена ответственность «в соответствии за законодательством РФ».

Также в новую редакцию законопроекта добавлено, что он вступит в силу с 1 января 2020 г.

Fishnews