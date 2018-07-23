23 июля 2018 года

Недоимку у рыбозавода выявило следствие

В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении директора рыбоперерабатывающей компании. По версии следствия, он уклонился от уплаты 7 млн рублей НДС.

Следственное управление СК РФ по Мурманской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Акватория». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов организацией, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, директор компании, которая занимается переработкой и консервированием рыбы, в период с января 2013 г. по март 2015 г. внес заведомо ложные сведения в декларации по НДС. В результате сумма уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость составила более 7 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе управления.

Руководство компании полностью возместило ущерб госбюджету и недоимку по НДС. Уголовное дело объемом более 30 томов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Fishnews