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Членам экипажа судна «Петр Ильичев» вручили медали «За спасение погибающих на водах». Фото пресс-сцентра главного управления МЧС России по Камчатскому краю

Спасителей корейских рыбаков наградили медалями

Членам экипажа камчатского судна «Петр Ильичев» вручили медали МЧС России «За спасение погибающих на водах». В декабре 2017 г. моряки пришли на помощь тонущим коллегам из Северной Кореи.

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Камчатскому краю Андрей Литвинюк искренне поблагодарил моряков за мужество и героизм, своевременные, грамотные, решительные действия, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Операция по спасению корейцев прошла 10 декабря в Японском море, сообщили Fishnews в пресс-центре управления. Деревянная шхуна вышла в море 6 декабря. Уже на следующий день на ней сломался двигатель, лодка стала дрейфовать. Позже на судне обнаружилась течь и оно начало тонуть.

«Петр Ильичев» держал путь в Пусан через исключительную экономическую зону КНДР. Около 16 часов матрос Павел Александрин, находясь на палубе, услышал крики о помощи и сообщил об этом остальным членам экипажа, а также доложил на ходовой мостик.

Как рассказал капитан Анатолий Пименов, было принято решение поставить судно бортом на ветер, чтобы прикрыть шхуну от ветра и волны. Затем «Петр Ильичев» начал дрейфовать к шхуне. В это время палубная команда готовила спасательную сетку, спасательный круг, спасательный конец с выброской, лоцманский трап. С помощью этих средств на борт удалось поднять тонувших рыбаков. Трое из них были живы и имели обморожения от долгого нахождения в холодной воде, их товарищ погиб накануне. Тело также подняли на «Петра Ильичева». Спасенным оказали первую помощь, предоставили теплую сухую одежду, горячий душ, питание и доставили во Владивосток.

В январе, когда «Петр Ильичев» вернулся в Петропавловск-Камчатский, Анатолию Пименову вручили благодарственное письмо от руководства главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Fishnews
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