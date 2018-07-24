24 июля 2018 года

Российской рыбе прокладывают дорогу в Перу

Россельхознадзор и Национальная служба по рыболовной санитарии Республики Перу обсудили вопросы обеспечения безопасности рыбы и морепродуктов при взаимной торговле.

В Москве прошла встреча-консультация представителей Россельхознадзора и руководителя Национальной службы по рыболовной санитарии Республики Перу (SANIPES) Карлоса Эрнесто Бустаманте Донайра. SANIPES контролирует безопасность рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке страны и при импортно-экспортных поставках.

Участники встречи выразили заинтересованность в развитии взаимной торговли рыбой и морепродуктами. Сейчас Россия рыбную продукцию в Перу не поставляет, несмотря на увеличивающиеся объемы добычи и обширные торговые связи с другими странами. В то же время 55 перуанских предприятий поставляют такие товары в РФ, объем экспорта в 2017 г. превысил 15 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, SANIPES выразил готовность предоставить свои требования к безопасности рыбы и рыбопродукции и рассмотреть проект российского ветеринарного сертификата, выдаваемого при экспортных операциях. Россельхознадзор, в свою очередь, готов провести инспекцию ряда перуанских предприятий при условии соответствующей подготовки такого визита.

Представители служб обеих стран обсудили процедуры отбора проб, действующие нормативы и методы контроля остатков тяжелых металлов и других загрязнителей, меры в отношении поставщиков небезопасной продукции. Перуанская делегация планирует также посетить территориальные управления и ветеринарные лаборатории Россельхознадзора в Калининграде и Санкт-Петербурге.

Fishnews