24 июля 2018 года

Госдума проголосовала за повышение НДС

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость. Ранее в документ внесли ряд изменений, в частности, предполагается обнулить ставку НДС для авиаперевозок на Дальний Восток.

Поправки приняли на пленарном заседании 24 июля большинством голосов, сообщает корреспондент Fishnews. Представляя законопроект, член Комитета ГД по бюджету и налогам Александр Носов напомнил, что при доработке в документ были внесены существенные изменения, в частности, обнулена ставка налога для авиаперевозки в регионы Дальнего Востока.

Сейчас внутренние авиаперевозки в России облагаются НДС по ставке 10%, кроме Крыма и Калининграда, для которых также действует нулевая ставка. Поправки в законопроект предусматривают, что нулевой НДС для Дальнего Востока, Крыма и Калининграда будет действовать до 1 января 2025 г.

Депутаты также поддержали поправку, предусматривающую дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций: льготные ставки по тарифам страховых взносов для НКО, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также для благотворительных организаций, применяющих до 2024 г. понижающий тариф страховых взносов.

Напомним, законопроект не затрагивает тех, кто платит НДС по льготной ставке в 10% или 0%.

Fishnews