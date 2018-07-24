24 июля 2018 года

Комиссия РСПП посчитала предложения ФАС антиконкурентными

Инициативы в рыбной отрасли, с которыми выступила антимонопольная служба, это прямое вмешательство власти в здоровую конкуренцию, отметила Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре в своем заключении на доклад ФАС.

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба в докладе «О состоянии конкуренции в РФ за 2017 г.» раскритиковала ситуацию в рыбной отрасли. Ведомство в очередной раз выступило с предложениями по изменению принципов предоставления права на вылов. Как отмечала ФАС, надо ввести механизм «выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот, из ранее распределенного по «историческому принципу» объема квот, который должен будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме».

Такие предложения не учитывают специфику рыбодобывающей отрасли, полагает Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. По итогам заседания 17 июля она подготовила подробное заключение на доклад ФАС об отрасли. В мероприятии приняли участие представители Госдумы и Совета Федерации, Минэкономразвития, научно-исследовательских организаций, руководители рыбопромышленных предприятий и ассоциаций.

Добыча водных биоресурсов – это сфера деятельности, которая характеризуется высокой капиталоемкостью, она требует квалифицированных трудовых ресурсов, опыта промысловой деятельности. Регулярные аукционы раз в 3-5 лет не привлекут новых игроков, ведь за это время при легко прогнозируемой высокой стоимости квот невозможно организовать экономически эффективный промысел, притом что его продолжение после следующих торгов не гарантировано.

«При таких условиях предложенный ФАС механизм будет работать только среди действующих участников рынка и будет способствовать еще большей концентрации рынка продукции из водных биоресурсов между крупнейшими группами лиц, так как их финансовые возможности намного выше, чем у средних и мелких участников рынка», - заявила комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Отсутствие необходимой проработки предложений ФАС о необходимости отмены «исторического принципа» распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов в целях развития конкуренции и привлечения инвестиций в отрасль позволяет Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре высказать обоснованные сомнения относительно компетенции и осведомленности должностных лиц ФАС о специфике и проблемах рыбной отрасли», – говорится в решении.

Сейчас активно идет процесс закрепления долей квот вылова на новый период – на 15 лет. Обсуждение вопроса о возможности изменения исторического принципа не может происходить раньше, чем завершится срок действия вновь перезаключенных договоров, подчеркнули эксперты.

Комиссия РСПП указала на то, что реализация инициатив антимонопольной службы будет нарушать имущественные права и гарантии хозяйствующих субъектов, закрепленные в Конституции. «Такие инициативы подрывают инвестиционную привлекательность отрасли и доверие бизнеса к власти, так как власть не обеспечивает гарантий стабильности и заявляет о лишении хозяйствующих субъектов их имущественных прав», - говорится в заключении.

Комиссия отметила, что выводы ФАС не основаны на информации об экономическом состоянии рыбной отрасли. Утверждение антимонопольной службы о том, что увеличение числа субъектов, действующих на рынке, положительно повлияет на развитие конкуренции и снижение цен на рыбопродукцию, не соответствует действительности, считают эксперты отрасли.

«Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке», - напомнили в комиссии определение из закона о защите конкуренции.

Предложения ФАС – это прямое вмешательство власти в здоровое соперничество хозяйствующих субъектов на рынке, сказано в заключении. Более того, предостерегают эксперты, реализация инициатив ведомства может привести к банкротству ряда предприятий, которые останутся без сырья для обеспечения действующих производственных мощностей.

Эксперты также предостерегают от попыток исключения из общей системы отдельных объектов промысла. «Принцип универсальности нормативно-правового регулирования, заложенный в отраслевом законодательстве, исключает избирательное регулирование отдельных объектов промысла. Попытка исключения любого объекта промысла из действующего механизма нормативно-правового регулирования порядка предоставления права на добычу (вылов) и применение аукционной системы распределения квот приведет к отказу от действующего исторического принципа в отношении неограниченного круга объектов промысла», - говорится в заключении.

Отдельно комиссия РСПП остановилась на социально-экономических последствиях, к которым приведет введение аукционов по распределению квот добычи крабов.

Отмечено, что раздел доклада, посвященный рыбной отрасли, предварительно не рассматривался на заседании Экспертного совета по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе РФ, а для рассмотрения проекта доклада на заседании Общественного совета при ФАС не приглашались представители рыбного хозяйства. Проект по электронной почте направили в некоторые общественные объединения отрасли, но поступившие замечания и предложения в тексте не отражены.

Даны рекомендации Правительству РФ, Госдуме и Совету Федерации, также комиссия решила обратиться с предложениями к президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.

Комиссия высказалась в поддержку законопроекта сенатора Елены Афанасьевой о 15-летнем моратории на изменение перечня видов квот.

Решение Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.