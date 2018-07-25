25 июля 2018 года

Рыбу реки Суходрев погубило «свинство»

В Калужской области возбудили уголовное дело по факту замора на реке Суходрев. По данным прокурорской проверки, из-за сброса свиного навоза погибло 30 тыс. рыб, ущерб превысил 1,4 млн рублей.

Массовая гибель рыбы произошла на участке акватории реки Суходрев в районе деревни Васильевское Дзержинского района. Проверку провела Калужская межрайонная природоохранная прокуратура.

Выяснилось, что в июне в реку были сброшены отходы жизнедеятельности свиней, что послужило причиной замора.

По оценкам экспертов, погибло более 30 тыс. экземпляров рыбы различных видов (щуки, леща, плотвы, окуня, голавля, уклеи, густеры). Доля погибшей рыбы составила около 90% от общей ихтиомассы, характерной для участка реки, сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

По материалам проверки полиция возбудила и расследует уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение поверхностных или подземных вод, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Fishnews