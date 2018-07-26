26 июля 2018 года

Тайвань больше не ждет рыбаков из КНДР

Тайвань собирается поддержать решение Совбеза ООН о запрете на привлечение северокорейской рабочей силы. Государство не будет нанимать на рыболовный флот членов экипажа из Северной Кореи.

О таких планах рассказал министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Associated Press.

Тайвань был исключен из Организации Объединенных Наций в 1971 г. по требованию КНР и в принципе не обязан выполнять решения ООН. Однако, как заявил Джозеф У, государство последовательно и активно придерживается международных действий, являясь ответственным членом международного сообщества.

По словам министра, последние три рыбака из КНДР, трудящиеся на тайваньских судах, будут к концу месяца высажены на берег. На смену этим работникам их сограждане уже не придут.

Напомним, Совет безопасности ООН постановил, что государства – члены организации не должны предоставлять разрешения на работу гражданам из Северной Кореи. Такая санкция в числе прочих предусмотрена резолюцией № 2375 от 11 сентября 2017 г.

Fishnews