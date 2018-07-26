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Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Сергей Барабанов: История учит ценить людей и ресурс

Одно из старейших предприятий России – Озерновский РКЗ № 55 на Камчатке – отмечает в этом году 90-летний юбилей. Для компании ее трудовой коллектив – это главная ценность, отмечает генеральный директор Сергей Барабанов.

Важнейшая для Озерновского рыбоконсервного завода задача – сохранение кадров и привлечение на производство молодых специалистов. «Из истории видно, что с трудностями привлечения кадров в наши края сталкивались и 90 лет назад, но это не особенность отдельно взятого предприятия – это проблема всех отдаленных регионов нашей страны. Остается острой эта тема и сегодня, – рассказал Сергей Барабанов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». – Квалифицированных кадров не так много, и привлечь в поселки молодежь, которая живет и учится в более комфортных городских условиях, нелегко даже большими деньгами. Жилье, медобслуживание, культура, спорт – эти и другие социально важные аспекты играют определяющую роль для человека при выборе места жительства. К сожалению, села, поселки в этом плане у нас сильно отстают от городов. Значит, нужно строить новые поселки, создавать условия для нормального, достойного проживания, и тогда молодые кадры будут там оставаться».

Озерновский РКЗ, по словам руководителя предприятия, старается направлять средства на приобретение жилья для молодых специалистов: в год покупает по 2-3 квартиры. «В поселке отстроена новая школа, мы оказываем материальную помощь детскому саду, больнице. Не отказывает предприятие и в помощи нуждающимся, поддерживаем молодых родителей, ветеранов, организуем праздники для озерновцев – это норма жизни для Озерновского рыбоконсервного завода», – отметил Сергей Барабанов.

Также предприятие содержит собственную ферму для нужд населения. «Доходов она не приносит, но ее роль и не в этом – зато у молодых мам, детей, пожилых людей есть свежие, натуральные молочные продукты. Для таких отдаленных районов, как Озерновский, это особенно ценно», – уверен руководитель компании.

В этом году построен физкультурно-оздоровительный комплекс. «Сейчас идет процедура его передачи муниципалитету для создания штата специалистов по спортивному воспитанию. Вскоре, надеемся, комплекс будет запущен», – сообщил Сергей Барабанов.

В августе прошлого года в поселке Озерновском совместно с камчатской Федерацией технических видов спорта организован первый открытый чемпионат и первенство края по мотоциклетному спорту. «Наша трасса, построенная по мировым стандартам, на сегодняшний день лучшая на Камчатке и самая протяженная на Дальнем Востоке – около 2 км. Рассчитываем сделать соревнования ежегодными с привлечением участников из разных регионов России, а возможно, и из-за рубежа.

В планах краевого правительства построить в поселке современную больницу с амбулаторным лечением. На следующем этапе считаем важным строительство в Озерновском Дома культуры, чтобы молодежи было чем заниматься и где развиваться не только физически», – рассказал Сергей Барабанов.

Текст полностью смотрите в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительство
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