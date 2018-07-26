Страницы своей новой истории в 21-м веке Озерновский рыбоконсервный завод № 55 пишет под руководством генерального директора Сергея Анатольевича Барабанова. Для него успех предприятия стал делом жизни. И, как настоящий стратег, выстраивая план развития завода шаг за шагом, он ставит высокие цели – чтобы через следующие десять лет предприятие пришло к своему столетнему юбилею лидером в отрасли. На чем выстраивается стабильность Озерновского РКЗ № 55 и какие основные направления необходимо для этого развивать любому предприятию, Сергей Барабанов рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

– Сергей Анатольевич, в истории вашего предприятия отразились все основные эпохи становления рыбной отрасли Дальнего Востока. Какие периоды, на ваш взгляд, были самыми непростыми и яркими?

– Военные годы были сложными для всех, и после войны люди и предприятия выживали на энтузиазме. Также непросто давались 90-е годы, когда в неразберихе многое потеряли. Расцвет рыбной отрасли, на мой взгляд, пришелся на 1960-1970-е, когда ее куратором было Министерство рыбного хозяйства. Государством ставилась задача выловить как можно больше, и никто не пытался при этом найти повод, за который можно было бы наказать рыбака: все, что выловил, – сдай государству. Я и сейчас считаю такую позицию полного использования биоресурсов верной и призываю к этому: зачем, условно говоря, за три хвоста прилова наказывать предприятие? Ведь можно не уничтожать биоресурс, а привезти на берег: рыбак заплатит необходимые сборы, переработает этот прилов и отдаст его на реализацию – пусть ресурс используется по назначению.

ЭКОНОМИКА КОРРЕКТИРУЕТ ПЛАНЫ

– С момента постройки завода в 1928 году одной из основных задач перед ним ставился выпуск рыбных консервов. Планирует ли Озерновский РКЗ возрождать у себя это направление переработки?

– Я хочу верить в реализацию этого направления в реальной перспективе и хотел бы двигаться в этом направлении. Но, к сожалению, последнее десятилетие показало, что для занятия консервным производством прежде всего нужны большие ресурсы, а их пока недостаточно. То есть если раньше основным сырьем для такого вида переработки были горбуша и кета, то за последние 10 лет этих объектов промысла на западном побережье Камчатки было недостаточно. В таких условиях очевидно, что построить за 15-20 миллионов долларов консервный завод, который не будет работать, – это фактически означает убить свое предприятие.

На мой взгляд, развивать консервное производство нужно там, где есть дешевая рабочая сила, где более доступные тарифы на электроэнергию и топливо, где понятная и простая транспортная логистика. Мы же все делаем, преодолевая трудности, можно сказать, вопреки существующим условиям. Для того чтобы изготовить те же консервы на Камчатке и доставить их в Москву, нам необходимо завезти на производство тару, специалистов, которые будут обслуживать технологический процесс; понести большие расходы на изготовление самой продукции (из-за высокой стоимости топлива и электроэнергии), а затем и на ее доставку до покупателя. Сколько в итоге будет стоить такой продукт на рынке? А цена между тем должна быть доступной для широкого круга потребителей.

Я считаю, что такие решения требуют очень взвешенного подхода и понимания реалий, в которых они будут реализовываться.

– А вы изучали вопрос открытия консервного производства в другом регионе?

– Да, мы рассматривали некоторые центральные регионы России, изучали возможность открытия производства и в Приморье, где инфраструктура более развита, чем у нас в Камчатском крае. Но государство сегодня готово наделять дополнительными ресурсами только новые производства, те, которые открываются на побережье, в отдаленных регионах. Таким образом получается, что все те сложные условия и дополнительные затраты, о которых я говорил, просто не учитываются.

Повторюсь, что к планированию подобных проектов государственным органам нужно подходить более практично, учитывать опыт рыбопромышленников-практиков. Тогда в таких программах будет больше смысла и потенциала.

ЦЕННАЯ РЕКА

– Если говорить о самом ресурсе, его сохранении, то вы не сторонник лососевого рыбоводства – вы за бережное использование водных биоресурсов. Что для Озерновского РКЗ № 55 подразумевается под этим понятием?

– Во-первых, для нас это реальная практика, которой мы занимаемся на протяжении уже 15 лет. Главным образом для этого в 2006 году и была создана Ассоциация рыбопромышленных предприятий Озерновского региона (АРПОР), в которую входит наша компания. Поэтому первое правило для нас – это заполнение нерестилища в том объеме, который необходим для воспроизводства лосося. Я считаю, что естественное, предусмотренное природой регулирование – самое правильное. И настоящая, экологически и генетически чистая рыба – это та, которая родилась в природе, воспроизвелась естественным путем, ушла в море и вернулась обратно на нерестилище.

Второе направление – это борьба с браконьерством. Сегодня промышленное рыболовство выстроено таким образом, что пользователь практически не нарушает законодательства, поскольку в этом для него просто нет смысла. Если вы определившаяся, стабильная компания, то вам невыгодно обманывать государство. Зачем собственникам рыбопромышленных компаний нарушать закон – чтобы потерять свой бизнес?

Реки Камчатки позволяют осуществлять на них промысел по олимпийской системе: сколько смог – столько и наловил. Поэтому за нерестилищами мы следим внимательно и, если возникает тревожная ситуация с их заполнением производителями, сами оперативно останавливаем промысел и даем лососю в нужном объеме пройти на нерест.

Профилактика браконьерства ведется совместно инспекторами Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, сотрудниками Южно-Камчатского федерального заказника им. Тихона Шпиленка (относится к Кроноцкому заповеднику), местной полицией и общественными инспекторами. Задача рыбоохраны одинаково актуальна для всех предприятий Озерновского «куста». Ежегодно на эти мероприятия тратится в общей сложности около 20 млн рублей. Техническое оснащение позволяет нам осуществлять круглосуточное наблюдение не только за Озерной, но и за реками Явино, а также Кошегочек и Голыгина.

Как результат – уровень браконьерства в Озерновском регионе на сегодняшний день один из самых низких по Камчатскому краю.

– Вопросы мониторинга состояния популяции озерновской нерки и других лососевых также входят в круг ваших интересов?

– Мы тесно работаем с учеными КамчатНИРО, со специалистами федерального заказника, на территории которого находится Курильское озеро и большая часть реки Озерной. Оказываем им необходимую финансовую и техническую помощь.

– В прошлом году АРПОР приобрела рыбоучетное устройство – эхолокационный комплекс. Как он показал себя на первой путине?

– Основное назначение этого устройства – получение более точной информации по прохождению производителей к местам нереста (в Курильское озеро). Это необходимо для более оперативной корректировки пропускных периодов. В прошлый сезон установка уже отработала, за ней были закреплены два научных сотрудника. По результатам работы были сделаны выводы. В этом году мы заранее начали подготовку к установлению учетной станции, чтобы создать оптимальные условия для более точной съемки.

Так что продолжим развивать и это важное направление.

– Но все эти вложения себя оправдывают?

– Наш ресурс по-настоящему уникален, он славится на весь мир. Я вам больше скажу: биологические исследования нашей озерновской нерки проводились даже в Канаде (у них, как и в США, есть своя популяция), и результаты показали, что наша рыба превосходит зарубежную по всем показателям. Поэтому к озерновской продукции всегда был повышенный интерес.

Схема взаимодействия, по которой работают рыбопромышленные предприятия на Озерной и близлежащих реках, начала реализовываться 12 лет назад и доказала свою эффективность: ежегодно мы наблюдаем стабильный возврат нашего лосося. И самим компаниям в таких условиях проще работать, так как мы способны просчитать затраты, доходную часть – можем планировать свою деятельность. Конечно, хотелось бы, чтобы наш опыт, опыт работы ассоциации применялся и по всей Камчатке, а возможно, и в других регионах России.

ПОКОРИТЕЛИ СТИХИИ

– Сохранение биоресурса – это, безусловно, значимый вопрос. Но не менее важная для предприятия задача – сохранение ресурса людского и привлечение на производство молодых специалистов. Какую работу вы ведете в этом направлении?

– Конечно, для Озерновского РКЗ № 55 его трудовой коллектив – это главная ценность. Из истории видно, что с трудностями привлечения кадров в наши края сталкивались и 90 лет назад, но это не особенность отдельно взятого предприятия – это проблема всех отдаленных регионов нашей страны. Остается острой эта тема и сегодня. Квалифицированных кадров не так много, и привлечь в поселки молодежь, которая живет и учится в более комфортных городских условиях, нелегко даже большими деньгами. Жилье, медобслуживание, культура, спорт – эти и другие социально важные аспекты играют определяющую роль для человека при выборе места жительства. К сожалению, села, поселки в этом плане у нас сильно отстают от городов. Значит, нужно строить новые поселки, создавать условия для нормального, достойного проживания, и тогда молодые кадры будут там оставаться.

Что касается нашего предприятия, то мы стараемся направлять средства на приобретение жилья для молодых специалистов: в год покупаем по 2-3 квартиры. В поселке отстроена новая школа, мы оказываем материальную помощь детскому саду, больнице. Не отказывает предприятие и в помощи нуждающимся, поддерживаем молодых родителей, ветеранов, организуем праздники для озерновцев – это норма жизни для Озерновского рыбоконсервного завода.

Кроме того, содержим собственную ферму для нужд населения. Доходов она не приносит, но ее роль и не в этом – зато у молодых мам, детей, пожилых людей есть свежие, натуральные молочные продукты. Для таких отдаленных районов, как Озерновский, это особенно ценно.

К сожалению, мы были вынуждены закрыть детский оздоровительный лагерь, существовавший здесь еще с 1940-х годов. Несмотря на то, что это для предприятия всегда был убыточный объект, мы ежегодно выделяли по 5-7 млн рублей на его содержание, чтобы там могли отдыхать местные и приезжие детишки из края, в том числе из малоимущих семей. Но для приведения лагеря в соответствие с новыми требованиями нам бы потребовалось потратить сумму на порядок больше, чем ежегодные затраты на его содержание. Единственное на сегодня решение по этому объекту – закрыть его. Лагерь может возобновить работу только при условии, если им заинтересуются муниципальные власти.

Зато в этом году мы построили физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас идет процедура его передачи муниципалитету для создания штата специалистов по спортивному воспитанию. Вскоре, надеемся, комплекс будет запущен.

В августе прошлого года в поселке Озерновском совместно с камчатской Федерацией технических видов спорта организовали первый открытый чемпионат и первенство края по мотоциклетному спорту. Наша трасса, построенная по мировым стандартам, на сегодняшний день лучшая на Камчатке и самая протяженная на Дальнем Востоке – около 2 км. Рассчитываем сделать соревнования ежегодными с привлечением участников из разных регионов России, а возможно, и из-за рубежа.

В планах краевого правительства построить в поселке современную больницу с амбулаторным лечением. На следующем этапе считаем важным строительство в Озерновском Дома культуры, чтобы молодежи было чем заниматься и где развиваться не только физически.

– На период лососевой путины население Озерновского увеличивается в несколько раз – справляетесь?

– Этот процесс у нас полностью отработан: встречаем людей, размещаем в общежитии, курируем весь срок пребывания в Озерновском. В этом году по западному побережью хороший прогноз по горбуше – планируем привлечь в два раза больше людей, чем обычно.

На путину приезжает и много студентов: у нас давние добрые связи с Бурятским государственным университетом, республиканский штаб студенческих отрядов «Сарма» направляет к нам ребят уже не меньше 25 лет подряд. Их работой мы довольны, так как в Озерновский к нам отправляют только лучших студентов – самых организованных, трудолюбивых, собранных. Ребята работают без нарушений, у них даже есть внутреннее соревнование по показателям успеваемости; всегда организуют здесь культурную программу для местных жителей, спортивные соревнования.

Многие студенты приезжают на завод по нескольку лет подряд, владеют всеми процессами производства. Например, командир отряда отработал у нас шесть путин: начинал с простого обработчика, а сейчас мы уже ставим его мастером – квалификация позволяет. Так что для ребят это хорошая возможность заработать на учебу, а для нас – привлечь на производство дисциплинированных и ответственных работников. Некоторых приглашаем к нам на работу после учебы, хотя, конечно, понимаем, что сезонная подработка – это одно, а остаться жить и работать на Камчатке – это уже не так легко.

– На ваш взгляд, рыбак – что это за человек? Что держит людей в этой стихии?

– Думаю, во-первых, эти люди – настоящие патриоты. Отдавать такому тяжелому труду столько сил и упорства, к тому же в столь непростых условиях, могут только те, кто по-настоящему предан своей стране.

Считаю, что люди, связанные с рыбалкой в море, также очень азартные. Когда у них в руках полные сети с уловом – надо видеть их глаза: человек буквально меняется!

Ну и, наверно, это люди одержимые в хорошем смысле слова – те, которые могут и хотят рисковать. И, конечно, в большей степени эти люди – романтики. Обычный человек не сможет по полгода находиться в море, это будет слишком тяжелым для него испытанием. А человек с романтической натурой сможет, потому что его влечет эта стихия, даже сильнее, чем берег.

– А есть на предприятии рыбацкие династии?

– Немного, но есть. Когда дети, внуки наших работников после учебы возвращаются в родной поселок, мы, конечно, рады принять их в свой коллектив. Но те, кто работал на заводе с советских времен, почти все уже на пенсии: из таких в Озерновском остались единицы. В основном, заканчивая свою трудовую деятельность, люди стараются переезжать в центральную Россию. Мы, конечно, идем им навстречу, помогаем с переездом.

Из тех, кто остался в поселке, – это супруги Дулины: Нина Борисовна – бывший гендиректор фирмы «Посейдон», и Валерий Борисович – также всю жизнь трудился на предприятии, в том числе возглавлял отдел кадров. Сегодня на заводе в стройцехе работает их родственник – Игорь Борисович Дулин.

Помню, уже выйдя на пенсию, Нина Борисовна подходила ко мне, просила поговорить с ее супругом о переезде в город. Но Валерий Борисович оказался стоек: нет, говорит, зачем мне это, я здесь родился – никуда не хочу уезжать из своего поселка. Вот и сейчас они вдвоем каждый день с утра и вечером прогуливаются до завода и обратно, не покинули родные края.

Есть у нас и молодые, грамотные, активные молодые ребята, которые с удовольствием приехали работать к нам: в команде предприятия они всерьез и надолго, невзирая на все трудности. Думаю, это тоже хорошее начало для рыбацких династий.

– Когда предприятие преодолевает такой возрастной рубеж – в 90 лет – и при этом уверенно работает и развивается, у человека должно возникать ощущение стабильности уже на подсознании.

– Вот и я уверен, что такие предприятия нужно сохранять. Поэтому, когда встал вопрос об историческом принципе закрепления квот, я, конечно, поддержал эту идею. Мы в первую очередь заинтересованы в сохранении этого принципа. Как правило, новшества в основополагающем законодательстве пытаются лоббировать те, кто недавно принял решение «поучаствовать» в рыбном бизнесе, просчитав для себя выгоду на калькуляторе. Но на деле-то потом оказывается все совсем не просто.

Мы абсолютно четко осознаем реалии рыбацкой жизни. Тем более что на плечах таких предприятий, как Озерновский РКЗ № 55, – судьбы многих людей, истории целых поселков. Осознавая всю ответственность, ты по-особому подходишь и к ресурсу, и к организации промысла и переработки, и, конечно, к качеству своей продукции – для нас это лицо предприятия!

Наталья Сычева, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Июль 2018 г.