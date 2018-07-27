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БАТМ «Дальний Восток». Фото пресс-службы Следственного комитета РФ

Суд попросили об объективности по делу «Дальнего Востока»

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила в областной суд обращение в связи с апелляционным слушанием дела о гибели БАТМ «Дальний Восток». Объединение просит объективно оценить степень виновности каждого из подсудимых.

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) на общем собрании приняла обращение к председателю Сахалинского облсуда Михаилу Королю. Организация выразила озабоченность в связи с резонансным судебным процессом по делу о гибели БАТМ «Дальний Восток» (траулер потерпел крушение в апреле 2015 г.), сообщает корреспондент Fishnews.

Под судом «оказались люди, которые ни при каких обстоятельствах не могли повлиять или предотвратить произошедшее страшное событие», говорится в документе. По мнению авторов обращения, «распределенная субсидиарная ответственность между людьми, находящимися на скамье подсудимых, выглядит как необходимость осуждения максимального количества лиц для достижения общественного одобрения».

Ассоциация просит суд «дать объективную оценку произошедшей трагедии и определить степень вины каждого человека, находящегося на скамье подсудимых». Авторы письма подчеркивают, что это обращение выражает мнение не только сахалинских рыбаков (11,5 тыс. человек), но и их коллег со всего Дальнего Востока и в целом Российской Федерации.

В результате катастрофы с БАТМ «Дальний Восток» погибли 69 человек. В настоящее время дело рассматривается в апелляционной инстанции. Приговор суда первой инстанции был вынесен 16 ноября 2017 г. Тогда виновными в трагедии признали пять человек: двух топ-менеджеров компании «Магеллан» (судовладельца), капитана БАТМ, сотрудника Сахалинрыбвода и инспектора Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. Этот приговор не вступил в законную силу. Процедура апелляционного слушания предполагает новое рассмотрение материалов дела по существу.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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