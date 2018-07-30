30 июля 2018 года

Приморцы смогли взойти на легендарные парусники и боевые суда

На Международном дальневосточном морском салоне во Владивостоке организовали выставку кораблей. По данным организаторов, суда посетили не менее 3 тыс. жителей и гостей города.

Выставка открылась в первый день проведения Морского салона – 26 июля. У причала № 33 все желающие могли посетить учебный трехмачтовый барк Дальрыбвтуза «Паллада». 27 июля гостей встречал и второй приморский парусник – «Надежда» – учебное судно Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.

Посетители выставки также могли подняться и на палубу противодиверсионного катера серии «Грачонок» П-420 «Юнармеец Приморья», гидрографического судна «Виктор Фалеев» и корвета «Совершенный», который вошел в состав Тихоокеанского флота в 2017 г. Кроме того, всем желающим предоставили возможность подняться на капитанский мостик танкера ледового класса «РН Сахалин» и заглянуть в его бытовые помещения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации, с причалов можно было посмотреть на корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» и катер «Ураган». На нем 29 июля, в День Военно-Морского Флота России, врио губернатора Андрей Тарасенко и адмирал, командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц приняли праздничный парад.

В рамках выставки Морского салона у причалов выставили и два малых судна, построенных в Приморье: прогулочный катер Pacifico Adventure 72 и катамаран Pacifico Cruise 1.

Несмотря на жаркое солнце, жители и гости города стремились побывать на палубе легендарных парусников и боевых кораблей ТОФ. Итоги мероприятия пока не подведены, но организаторы уже говорят о том, что за неполных три дня выставку посетили не менее 3 тыс. человек.

Международный дальневосточный морской салон проводился в Приморье впервые, в нем приняли участие более тысячи гостей из 11 стран. Организаторами МДМС выступили Минпромторг и Минвостокразвития. Оператор – фонд «Росконгресс». Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

