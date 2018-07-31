31 июля 2018 года

Сайру ждут в российских водах

На 30 июля отечественные рыбаки добыли 2454 тонны сайры - почти на тысячу тонн выше уровня прошлого года. Промысел велся на удалении от ИЭЗ России, однако, по прогнозам ученых, к концу текущей недели возможен подход рыбы в российские воды.

Лов тихоокеанской сайры в традиционном районе у южных Курильских островов, как и в предыдущие годы в это время, еще не начался. На минувшей неделе промысел велся на удалении более 200 миль от границы исключительной экономической зоны России, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО-Центра.

В аналогичный период 2017 г. облавливаемые российскими судами скопления косяков сайры находились на тех же широтах, но намного западнее. Отечественная флотилия, как и в прошлом году, состоит из трех сахалинских и одного приморского судов. Также в районе работают не менее 50 японских, корейских, тайваньских и китайских судов.

Обстановка, как и в предшествующую неделю, была слабой из-за отсутствия промысловых скоплений. Только 25 и 26 июля суточный улов некоторых судов превышал 10 тонн. Основу добычи составляли особи средних и крупных размеров (в среднем 28-29 см). Всего российскими судами на 30 июля выловлено 2454 тонн сайры, что превышает показатели на отчетную дату прошлого года (1478 тонн).

В институте полагают, что на текущей неделе обстановка на сайровом промысле будет также очень слабой. В конце недели возможно формирование скоплений сайровых косяков в ИЭЗ России. Наиболее благоприятны для скапливания косяков сайры участки с океанической стороны вод Ойясио, отмечают в ТИНРО-Центре.

Нарастающий вылов сардины-иваси и скумбрии составил 5712 и 3791 тонн соответственно. На промысле находилось 6 единиц крупнотоннажного флота с тралами. Вероятнее всего, район промысла останется прежним, считают ученые.

Прогнозируется, что в текущую неделю обстановка в основных районах промысла сардины и скумбрии несколько изменится. По мере летнего прогрева и влияния погоды будет происходить некоторое рассредоточение концентраций. Тем не менее перспективным районом добычи этих видов останется акватория восточнее Хоккайдо.

Fishnews