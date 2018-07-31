31 июля 2018 года

В засушливых районах Гватемалы занялись «дождевым» рыбоводством

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО ООН) помогает реализовать в Гватемале проект по сбору дождевой воды. Благодаря новой схеме жители самой засушливой зоны страны впервые начали выращивать тиляпию и улиток.

В засушливой восточной зоне Гватемалы, которую называют «сухим коридором», в год выпадает всего 700 мм дождевых осадков. 1,2 млн жителей этого региона обходятся на 65% меньшим количеством воды, чем их соотечественники. Все изменила система сбора дождевого стока, внедряемая ФАО и Министерством сельского хозяйства республики.

Идея была проста: создать резервуары для сбора всего небольшого объема осадков, выпадающих с мая по июль и в сентябре-октябре, и не давать им испаряться. Задача стояла непростая: температура летом может доходить до 42 ºC. Проблема была решена, с мая по октябрь прошлого года удалось собрать 9,1 млн литров воды – количество, достаточное для орошения земли на шести футбольных полях.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, настоящую революцию в «сухом коридоре» произвело внедрение резервуаров для улиток и тиляпии. Теперь деревенские жители засушливых районов Гватемалы могут выращивать рыбу и улиток для употребления в пищу и продажи на местных рынках.

Некоторые общины уже через год начали пожинать плоды схемы по сбору дождевого стока. Уже более чем у 200 семей есть свои цистерны для разведения рыбы и улиток. Есть и общие резервуары емкостью 450 тыс. литров, которыми пользуются свыше тысячи семей.

Один такой общественный резервуар из старых автомобильных покрышек построили 170 жительниц деревни План эль-Хокоте. «Когда-то здесь был пустой овраг, - рассказала представителям ФАО крестьянка Розаура Диас Фелипе. – При поддержке проекта мы построили резервуар с намерением собирать воду для орошения растений, а недавно запустили туда 300 мальков тиляпии, а также улиток».

Информация о проекте распространяется, к нему присоединяется все больше общин.

Fishnews