31 июля 2018 года

В Якутии изменили сроки сетного лова для любительской рыбалки

Минсельхоз внес изменения в правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна. Предусмотрены новые сроки запрета сетных орудий добычи в двух районах Республики Саха (Якутия).

Приказ Министерства сельского хозяйства о внесении изменений в правила рыболовства для Восточно-Сибирского бассейна - от 5 июля 2018 г. № 2018 г. - вступит в силу 10 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

Скорректированы ограничения для рыболовов-любителей в Якутии. По действующим правилам, использование сетных орудий добычи при спортивно-любительском рыболовстве в Аллаиховском и Нижнеколымском улусах не допускается с 25 сентября по 25 октября. Теперь запрет в Аллаиховском улусе будет действовать с 25 мая по 25 июня (кроме русла реки Индигирка) и с 25 сентября по 25 октября; в Нижнеколымском улусе – с 25 мая по 25 июня (кроме русла реки Колыма) и с 25 сентября по 25 октября.

Как отмечалось в сопроводительных материалах при подготовке приказа, изменения направлены на сохранение запасов весенне-нерестующихся видов водных биоресурсов.

Fishnews