31 июля 2018 года

Ямальский рыбозавод подозревают в крупном перелове

В Ямало-Ненецком автономном округе предприятие, по данным теруправления Росрыболовства, превысило квоту на вылов пеляди более чем в два раза. Ущерб водным биоресурсам оценили в 11,7 млн рублей.

Годовой лимит добычи пеляди, выделенный МП «Салемальский рыбозавод» профильным департаментом региона, составляет 12,34 тыс. тонн.

Инспекторы рыбоохраны совместно с транспортными полицейскими присутствовали при отгрузке уловов предприятия с теплохода. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, всего было отгружено 9 620 кг пеляди и 192 кг щуки.

Одновременно в поселке Салемал правоохранители и сотрудники теруправления проверяли холодильную установку, принадлежащую рыбозаводу. Там тоже обнаружили пелядь.

Контрольное взвешивание показало, что всего с учетом отгруженной рыбы добыто примерно 27,2 тонны пеляди. Таким образом предприятие превысило годовую квоту на более чем на 14,8 тонны, отметили в теруправлении.

В отношении рыбозавода возбуждены дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство) и уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба).

Fishnews