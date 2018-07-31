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Научно-исследовательское судно «Атлантида» провело тралово-акустическую съемку по оценке запасов окуня-клювача. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Запасы клювача растут

Отечественные специалисты зафиксировали увеличение биомассы окуня-клювача в северо-восточной Атлантике. Исследования подтверждают позицию России по управлению промыслом этого вида.

Научно-исследовательское судно «Атлантида» провело тралово-акустическую съемку по оценке запасов окуня-клювача, обитающего в пелагиали открытой части моря Ирмингера и смежных участков 200-мильных зон Гренландии и Исландии.

Съемка проводилась по решению рабочей группы Росрыболовства по формированию долгосрочной стратегии управления запасом окуня-клювача моря Ирмингера. В экспедиции работала научная группа из 11 человек, представляющих три рыбохозяйственных института: АтлантНИРО, ПИНРО и ВНИРО. Их целью были выработка научно обоснованных рекомендаций по обеспечению добывающего флота устойчивой сырьевой базой, совершенствование методик мониторинга и прогнозирования популяции клювача.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, ученые констатировали похолодание воды в верхнем 600-метровом слое до уровня нормальных лет (во время выполнения предыдущих съемок в 2011 и 2013 гг. температура была повышенной). Более холодные и менее соленые трансформированные воды моря Лабрадор проникали в район котловины Ирмингера и поднимались до горизонтов 250-300 м в пределах экономзоны Гренландии. Интенсивный подъем водных масс, богатых кислородом и биогенами, способствовал формированию скоплений окуня.

По предварительным оценкам, биомасса окуня в верхнем 500-метровом слое значительно увеличилась по сравнению с 2013 г. Это может стать весомым аргументом в отстаивании независимой позиции России при определении возможных объемов вылова клювача в пелагиали моря Ирмингера. Окончательные результаты съемки будут получены после полной обработки акустических данных. Выводы ученых будут обсуждаться в августе 2018 г. на заседании рабочей группы ИКЕС по глубоководным пелагическим съемкам.

Fishnews

  • Научно-исследовательское судно «Атлантида» провело тралово-акустическую съемку по оценке запасов окуня-клювача. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Научно-исследовательское судно «Атлантида» провело тралово-акустическую съемку по оценке запасов окуня-клювача. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Научно-исследовательское судно «Атлантида» провело тралово-акустическую съемку по оценке запасов окуня-клювача. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Научно-исследовательское судно «Атлантида» провело тралово-акустическую съемку по оценке запасов окуня-клювача. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Научно-исследовательское судно «Атлантида» провело тралово-акустическую съемку по оценке запасов окуня-клювача. Фото пресс-службы АтлантНИРО
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