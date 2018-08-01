01 августа 2018 года

Нелегальных рыбаков из КНР поймали в российских водах

Пограничники Приморья задержали в ИЭЗ России четыре китайских промысловых судна. На всех нашли уловы кальмара и рыбы, но ни на одном не оказалось разрешительных документов на вылов.

Экипаж каждой шхуны составлял от 13 до 16 человек, все - граждане КНР. В трюмах каждого иностранного судна правоохранители обнаружили замороженный кальмар и разнорыбицу (анчоус, рыбу фугу). Только по предварительным подсчетам общий незаконный улов составил более 34 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Задержанные суда были оснащены промысловым оборудованием, средствами связи и навигации. Шхуны доставлены в порт Находка для проведения разбирательств.

Fishnews