02 августа 2018 года

РусГидро обязали зарыблять Черек

Верховный суд России отказал ПАО «РусГидро» в обжаловании судебного решения о зарыблении реки Черек в Кабардино-Балкарии. Таким образом гидроэнергетикам придется оплатить компенсационный выпуск 4,27 млн особей молоди каспийского лосося.

Филиал РусГидро эксплуатирует каскад Нижне-Черекских ГЭС. Согласно расчетам ВНИРО, работа гидроэлектростанций ежегодно наносит ущерб рыбным запасам в 24,3 тонны в результате гибели кормовых организмов, личинок и молоди рыб в турбинах. Для компенсации этого ущерба, по данным института, необходимо ежегодно выпускать в Черек более 0,85 млн особей молоди лосося.

В 2017 г. Западно-Каспийское теруправление обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с требованием обязать РусГидро компенсировать ущерб за 2011-2016 гг. выпуском более 5,12 млн экземпляров молоди лосося. Суд отказал теруправлению на том основании, что в сферу деятельности энергетической компании воспроизводство биоресурсов не входит. Это решение было отменено вышестоящим Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом, который обязал РусГидро произвести компенсационные выпуски. В связи с тем, что в период судебных споров энергетики добровольно произвели выпуск 0,85 млн лососей, то требуемый объем компенсации был снижен до 4,27 млн особей. Суд кассационной инстанции согласился с решением апелляционного суда, и оно вступило в законную силу.

Однако энергетики решили судиться дальше и обратились в Верховный суд России. Как сообщает корреспондент Fishnews, 30 июля Верховный суд отказал РусГидро в передаче кассационной жалобы на рассмотрение судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда.

Fishnews