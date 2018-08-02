02 августа 2018 года

На Западную Камчатку нахлынула горбуша

В Камчатском крае на западное побережье с потеплением огромной массой пошла на нерест горбуша. На приемке лосося уже работают десятки судов, объем вылова превышает 10 тыс. тонн в сутки.

К работающим в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах судам присоединяется промысловый флот, закончивший путину у восточного побережья. Рыбаки намерены освоить весь рекомендованный учеными объем - более 150 тыс. тонн горбуши, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Это отличный показатель, который подтверждает, что прогнозируемый наукой на этот год объем камчатские предприятия возьмут, в этом уже нет сомнений. Кроме того, способность заводов принимать такое количество рыбы – результат проделанной работы по наращиванию береговых мощностей, только в этом году на Камчатке было запущено несколько высокотехнологичных рыбохозяйственных предприятий», – отметил заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын.

По данным региональных властей, на 1 августа на востоке в Карагинской подзоне рыбохозяйственные предприятия смогли добыть 96,5 тыс. тонн горбуши. В Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах – 35 тыс. тонн. Общий объем вылова тихоокеанских лососей в крае составил 176 тыс. тонн.

Fishnews