03 августа 2018 года

Карельская рыба ищет пути к покупателю

Власти Карелии намерены расширять сбыт продукции местных предприятий и ведут поиск инвесторов для открытия новых точек по продаже рыбы в Петрозаводске и на территории республики.

Планы по расширению сети реализации рыбной продукции обсуждались на заседании совета при главе республики по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. «Продукция из карельской форели, ряпушки, корюшки, морской рыбы и водорослей должна быть легко узнаваема под брендом «Сделано в Карелии» и обязательно присутствовать в торговых сетях республики и других регионов», – заявил глава региона Артур Парфенчиков.

По его словам, правительство Карелии ведет работу по поиску инвесторов для создания объектов розничной торговли рыбой и рыбной продукцией в Петрозаводске и на территории республики.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона, в начале июля в городе был открыт специализированный рыбный магазин местных товаропроизводителей. Он уже популярен как у туристов, так и у жителей карельской столицы. Еще одна компания приобрела автолавку для нестационарной продажи рыбы. Рассматривается идея об организации такой выездной торговли в аэропорту и возле железнодорожного вокзала, например, перед отправлением фирменных поездов.

По информации министерства сельского и рыбного хозяйства республики, много внимания уделяется поддержке рыбоперерабатывающих производств. В январе внесены изменения в порядок предоставления субсидий из регионального бюджета для субсидирования агропромышленного комплекса.

В частности, компенсация будет выплачиваться предприятиям для строительства или реконструкции производственных мощностей по переработке рыбы. Эта мера уже получила отклик – десять предприятий республики работают над созданием цехов по переработке с расчетом на господдержку.

В секторе выращивания товарной форели наблюдается постоянный рост производства за счет открытия новых предприятий и расширения мощностей действующих хозяйств. На заседании представители бизнеса рассказали о планах по развитию и производству посадочного материала и о проблемах на законодательном уровне, препятствующих развитию отрасли.

Fishnews