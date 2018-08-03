03 августа 2018 года

В Мировом океане доминирует рыбацкий флот богатых стран

97% промышленного рыболовства в международных водах приходится на компании, зарегистрированные в богатых странах. Они также осваивают 78% уловов в акваториях менее состоятельных государств, отмечают ученые США.

Статью «Богатые страны доминируют в промышленном рыболовстве» подготовили специалисты Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Материал опубликован в журнале Science Advances, сообщает корреспондент Fishnews.

На сайте университета отмечается, что для исследования ученые использовали данные трекинга рыболовных судов, собранные при помощи технологии машинного обучения. Иначе, по словам одного из авторов статьи Дэвида Крудсма (David Kroodsma), анализ информации занял бы годы, если не десятилетия.

Специалисты выяснили, что Китай, Тайвань и Япония находятся на вершине списка богатых стран, доминирующих в промышленном рыболовстве в мировом океане. КНР и Тайвань в общей сложности принадлежит чуть более половины отслеживаемых промысловых судов в международных водах. Кроме того, Китай, Тайвань и Южная Корея являются тремя крупнейшими операторами морской добычи биоресурсов в территориальных водах менее богатых стран. Суда КНР, Тайваня и Южной Кореи зафиксированы в водах 45% государств, имеющих выход к морю.

Следующим своим шагом ученые видят предоставление собранной информации в ООН, где сейчас обсуждается разработка первого в своем роде международного договора о сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия в открытом море.

Fishnews