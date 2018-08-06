06 августа 2018 года

ВАРПЭ предупредила об угрозе для «прибрежки»

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников выступила с заявлением о возможных сбоях при осуществлении прибрежного рыболовства на Дальнем Востоке в 2019 г. Необходимо незамедлительно издать приказ о закреплении долей квот вылова в Дальневосточном бассейне, подчеркнули в ВАРПЭ.

По данным на 3 августа, не издан нормативный акт об утверждении перечня заявителей, за которыми закрепляются доли квоты добычи в Дальневосточном бассейне на 2019 – 2034 гг., обратили внимание во Всероссийской ассоциации. Таким образом, нарушается пункт 6.4 Порядка организации в Федеральном агентстве по рыболовству мероприятий, направленных на распределение и закрепление долей квот добычи (контрольная дата, по этому приказу, 17 июля).

Заявление для определения в качестве вида рыболовства прибрежного рыболовства должно быть подано в период с 1 по 21 сентября года, предшествующего году осуществления рыболовства, то есть в нынешнем случае с 1 по 21 сентября 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews При этом в заявлении обязательно указываются реквизиты договора о закреплении доли и сведения о размере части доли квоты, определенной для каждого вида рыболовства.

Правила, утвержденные постановлением от 30 января 2018 г. № 88, предусматривают 25-дневный срок (с момента издания приказа о перечне заявителей, за которыми закрепляются доли квоты) для подготовки и направления пользователю проекта договора, и 10-дневный срок на подписание такого договора Росрыболовством после его получения в подписанном варианте от пользователя.

«Таким образом, фактический срок совершения указанных действий может наступить позже 1 сентября 2018 года, что создает риск незаключения к указанной дате договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов с предприятиями Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и нарушения их права обратиться в установленном порядке с заявлением об определении прибрежного рыболовства в качестве вида осуществляемого рыболовства на 2019 год», – заявили в ВАРПЭ.

Результатом может стать прекращение прибрежного рыболовства на Дальнем Востоке в 2019 г. и негативные социально-экономические последствия, предостерегают в ассоциации.

«ВАРПЭ уполномочена заявить о необходимости незамедлительного издания и опубликования Росрыболовством приказа об утверждении перечней заявителей, за которыми закрепляются доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, и осуществления процедуры заключения договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на основании изданного приказа в срок до 1 сентября 2018 года», – подчеркнули в объединении.

Fishnews