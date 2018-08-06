06 августа 2018 года

Япония поможет Индонезии с «рыбной» инфраструктурой

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделило около 22 млн долларов на строительство интегрированных рыболовных центров на удаленных островах Индонезии. Ожидается, что предприятия заработают к 2020 г.

Строительство центров – часть программы развития удаленных территорий индонезийского президента Джоко Видодо. Планируется создать 20 интегрированных морских и рыболовных предприятий. В частности, на японский грант будут возведены центры на островах Сабанг в провинции Ачех, Натуне в провинции Острова Риау, на островах Биак в провинции Папуа, а также Моротай Моа и Саумлаки в провинции Малуку, сообщает корреспондент Fishnews.

Представитель агентства в Индонезии Синичи Яманака заявил, что после завершения проекта мелкие рыбаки смогут использовать обновленные рыбные порты и получат доступ к различной инфраструктуре – такой, как холодильные склады. Об этом пишет сетевое издание JakartaGlobe.

Уловы индонезийских рыбаков последние три года находятся на подъеме – после того как правительство начало активно бороться с браконьерством. В то же время рыбопереработка республики не справляется с растущими уловами, что сдерживает экспансию индонезийских морепродуктов на внешние рынки.

В прошлом году суда Индонезии добыли 7,7 млн тонн водных биоресурсов, что на 18% выше, чем в 2014 г. Однако это ниже установленного правительством страны целевого показателя (8,8 млн тонн). Предполагается, что причиной стал недостаток производственно-перерабатывающих мощностей. Между тем план на 2018 г. составляет 9,5 млн тонн, отмечают СМИ.

В мае этого года в Токио министр морских дел и рыболовства Индонезии Суси Пуджиастути встретилась с министром иностранных дел Японии Таро Коно. У Страны восходящего солнца попросили помощи в строительстве инфраструктуры для рыболовства. Суси Пуджиастути указала, что японская сторона тоже окажется в выигрыше от улучшения доступности индонезийских морепродуктов. Так, море Банда близ Малуку богато желтоперым и голубым тунцами, которые очень популярны в Японии.

Fishnews