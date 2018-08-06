06 августа 2018 года

Тарифы в портах закрепят в рублях

Цены на услуги в морских портах можно будет устанавливать только в рублях – такое требование предусмотрено в новом федеральном законе. Исключение сделано для компаний, взявших валютные кредиты на реализацию инвестпроектов.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщает корреспондентFishnews, новый федеральный закон – от 3 августа 2018 г. № 324 – предусматривает, что цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях.

Это положение не применяется в отношении российских юридических лиц, имеющих на 1 января 2018 г. обязательства в иностранной валюте, принятые для реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов, в том числе с учетом включенных в эти инвестпроекты периодов рефинансирования таких обязательств. Срок – до исполнения таких обязательств, но не позже чем до 1 января 2025 г.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что установление цен в иностранной валюте или в у.е. «в связи с негативными изменениями курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц».

Fishnews