07 августа 2018 года

Экс-директора рыбозавода обвиняют в финансовых махинациях

Бывшего директора рыбоперерабатывающего предприятия в Мурманске будут судить по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Сумма вменяемого в вину ущерба превышает 23 млн рублей.

По версии следствия, ООО «Стелла» в 2012 – 2014 гг. уклонялось от уплаты налогов: включало в товарооборот фиктивные сделки по приобретению рыбопродукции у фирм-однодневок и затем искажало налоговую отчетность. В результате бюджет недополучил свыше 23 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Кроме того, экс-директора обвиняют в хищении из бюджета более 290 тыс. рублей за счет незаконного возмещения по НДС. В ходе следствия были арестованы средства компании в сумме свыше 23 млн рублей. Дело направлено в суд.

Напомним, в конце июля правоохранительные органы Мурманской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении директора другого рыбоперерабатывающего предприятия – ООО «Акватория».

Fishnews