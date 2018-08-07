07 августа 2018 года

Губернатор Чукотки предложил госпрограмму коренным народам

Необходимо разработать государственную программу по социально-экономическому развитию КМНС, считает губернатор Чукотки Роман Копин. Идею он озвучил на встрече с президентом.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин рассказал о поручениях, которые президент Владимир Путин дал по наиболее острым проблемам ЧАО. На встрече с главой государства Роман Копин поднял вопрос развития комплексной и устойчивой поддержки коренных малочисленных народов Севера, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

По мнению губернатора, Правительству России необходимо разработать государственную программу по социально-экономическому развитию КМНС.

«Существенной проблемой в округе является обустройство национальных сел и создание комфортных условий жизнедеятельности в суровых климатических условиях Арктики. Несмотря на то что фактическая стоимость строительно-монтажных работ на Чукотке значительно выше не только среднероссийских показателей, но и средней стоимости по Дальнему Востоку, уровень участия федерального бюджета на экономическое и социальное развитие КМНС на Чукотке снизился с 2015 года в 4 раза», – привел цифры глава региона.

Fishnews