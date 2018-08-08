08 августа 2018 года

Чья рыба «всех милее» - выяснят на конкурсе

Росрыболовство совместно с ВНИРО и Нацрыбресурсом учредили конкурс «Лучший рыбный продукт». Награды победителям в шести номинациях вручат на открытии Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

Открытое соревнование проводится среди российских изготовителей пищевой рыбной продукции. Участниками могут быть береговые рыбоперерабатывающие предприятия и промысловые суда.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, конкурс проводится по номинациям «Кулинарные полуфабрикаты», «Консервы», «Соленая продукция и пресервы», «Копченая и вяленая продукция», «Икра и икорная продукция», «БАДы и продукция из водорослей». Предусмотрены золотая, серебряная и бронзовая медали в каждой номинации, а также Гран-при для абсолютного победителя конкурса.

Прием заявок и образцов продукции осуществляется до 31 августа. Торжественное награждение победителей пройдет на открытии II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в сентябре. Всю необходимую информацию можно получить в дегустационном совете ВНИРО или на сайте института в разделе конкурса.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Северной столице с 13 по 15 сентября. Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews. О том, что показывали и о чем говорили на выставке прошлого года, можно прочитать в материале нашего корреспондента.

Fishnews