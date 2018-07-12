12 июля 2018 года

Санкт-Петербург – точка диалога рыбаков и розничных сетей

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге стремительно набирает популярность: в этом году ее площадь увеличится на 60% – до 13 тыс. кв. метров, расширится круг экспонентов и деловая программа мероприятия.

Состав участников Seafood Expo Russia и наполнение деловой программы обсуждались на расширенном заседании оргкомитета выставки в Росрыболовстве. Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий второй год подряд пройдут в Санкт-Петербурге – с 13 по 15 сентября в КВЦ «Экспофорум». Организатор выставки – отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

По информации Росрыболовства, основной пул участников выставочной экспозиции уже сформирован. Среди них рыбопромысловые, рыбоводные и перерабатывающие компании, судостроительные предприятия, производители оборудования и сопутствующих материалов, трейдеры и другие организации.

На выставке будут представлены объединенные национальные стенды Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Китая, Норвегии, Польши, Турции, Швеции, Японии и других стран. По сравнению с прошлым годом доля иностранных компаний увеличилась в три с лишним раза. В Санкт-Петербург они привезут оборудование для рыбопереработки, судовые комплектующие, технологические и сервисные решения.

На первой Seafood Expo Russia важно было продемонстрировать, чем располагает отечественная рыбная отрасль, показать современную продукцию и инновационные технологии. В этом году организаторы пошли дальше – максимум внимания планируется уделить вопросам продвижения рыбы и морепродуктов.

Одной из важнейших тем деловой программы станет развитие прямых контактов производителей рыбной продукции с ретейлерами. Специальная площадка «Закупочный нетворкинг» соберет менеджеров по закупкам торговых сетей, у которых можно будет получить информацию об условиях сотрудничества, закупочной политике и требованиях к поставкам.

На объединенном стенде Санкт-Петербурга три крупных ретейлера совместно с ГК «ФОР» и Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом представят проект «идеальных рыбных прилавков», предназначенных для реализации охлажденной, мороженой и прочей продукции. Как и год назад, в рамках выставки будет организована специальная дегустационная программа. Образцы рыбных деликатесов, в том числе новые бренды и ассортиментные позиции, представят предприятия из различных регионов России и зарубежных стран.

Кроме того, в ходе выставки запланированы презентации финансовых инструментов для рыбной отрасли, технических новинок от производителей оборудования и механизмов господдержки судостроения.

Fishnews