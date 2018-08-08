08 августа 2018 года

Уловы скумбрии и иваси растут

На 7 августа рыбопромышленники добыли более 14 тыс. тонн сардины-иваси, скумбрии и сайры. Ученые прогнозируют формирование плотных скоплений после прохождения циклона.

Динамику вылова и обеспечение научного сопровождения промысла обсудили на еженедельном заседании штаба по организации пелагической путины. Видеоконференцию провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, по состоянию на 7 августа вылов сардины-иваси превысил 7 тыс. тонн, что на 6,2 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года. Скумбрии добыто на 4,1 тыс. тонн больше – около 4,5 тыс. тонн. Положительная динамика отмечается и по сайре: освоено 2,6 тыс. тонн (+0,95 тыс. тонн).

Сейчас в Южно-Курильской экспедиции работают 5 судов, в район промысла вернулся крупнотоннажник «Петр I».

На предыдущей неделе обстановка на промысле была нестабильна: теплая вода способствовала распространению рыбы по всему району, распавшиеся скопления не обеспечивали высоких уловов. Директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк рассказал, что если на прошлой неделе вылов в среднем на судно в сутки у среднетоннажного флота фиксировался в районе 19 тонн, то сейчас уровень поднялся до 40-50 тонн. Уловы «Петра I» на предыдущей неделе также росли поступательно: от 70 до 90 тонн в сутки. Глава института отметил, что накануне совещания рыбаки подняли трал весом 100-120 тонн».

По прогнозу ТИНРО-Центра, промысловая обстановка на добыче сардины и скумбрии на этой неделе останется неустойчивой. В районе южных Курильских островов ожидается подход циклона, который осложнит работу промысловых судов. Но затем гидрологическая обстановка будет способствовать формированию плотных скоплений рыбы, обещают ученые.

Для помощи рыбакам в поиске косяков планируется задействовать научно-исследовательское судно «ТИНРО», которое 12 августа направится к Чукотке и попутно сделает необходимые съемки. Позже, в начале сентября, к путине подключится НИС «Владимир Сафонов».

Fishnews