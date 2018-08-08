08 августа 2018 года

Росрыболовство решило проанализировать последствия крабовых аукционов

Росрыболовство запросило в компаниях информацию для анализа рисков введения крабовых аукционов. Как следует из письма ведомства, рассматривается вариант продажи на торгах 50% суммарного объема промышленных и прибрежных квот вылова крабов.

Федеральное агентство по рыболовству разослало компаниям письма «в целях проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий рыбопромышленного комплекса РФ и оценки рисков реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота» в случае принятия решения о крабовых аукционах. При этом ведомство указывает на возможность реализации на торгах 50% совокупного объема промышленных и прибрежных квот добычи краба.

В частности, Росрыболовство запросило отчеты о прибылях и убытках, о совокупных налоговых отчислениях, информацию о кредитах и т.д. Сведения ФАР попросило предоставить «в кратчайшие сроки».

Эксперты между тем уже заявляли о том, какие последствия повлечет исключение крабов из общей системы распределения квот. Как отмечает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин, в случае введения аукционов государство получит от 80 млрд рублей, однако это убивает дальнейшие инвестиции.

«В результате экспресс-анализа у нас получилось, что общая инвестиционная программа до 2027 года составит порядка 155 млрд рублей. Это очень хорошо корреспондирует с нашими прогнозами по прибыли за десять лет – порядка 200 млрд рублей, хотя эти цифры получены независимо друг от друга», – рассказал экономист в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Частичное изъятие крабовых квот ставит крест на инвестиционной программе, уверен эксперт. «При тех размерах платежей, о которых идет речь, – 80, 150, 200, 300 млрд рублей – для отрасли это огромное изъятие. Понятно, что аукционы можно провести и за бесценок, но этому на самом деле очень мешают результаты торгов в мае 2017 года на 20 с лишним миллиардов рублей. Жизнь подталкивает к тому, что эти аукционы будут дорогими», – отметил Яков Миркин.

По его мнению, крабовый промысел стоит на развилке, и его дальнейшая судьба тесно связана с теми решениями, которые примет государство. Если отрасль лишить доходов на десять лет вперед, на какие средства она будет развиваться? «Закладывается модель того, что в экономике называется высокой хрупкостью. Это будет заведомо больная индустрия, очень уязвимая, из которой начнет все расползаться. Очевидно, что нельзя было придумать ничего более стимулирующего к увеличению серой экономики, чем то, что предполагается сделать», – полагает экономист.

Fishnews