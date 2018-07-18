18 июля 2018 года

Комиссия РСПП раскритиковала доклад ФАС

Эксперты не согласились с выводами антимонопольной службы о состоянии конкуренции в рыбохозяйственном комплексе. Регулярная продажа части квот на аукционах приведет к повышению цен на рыбу и оттоку инвестиций из отрасли.

В режиме повышенной секретности

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре 17 июля рассмотрела доклад ФАС «О состоянии конкуренции в РФ за 2017 год» в части, касающейся рыбохозяйственного комплекса. В заседании приняли участие представители Госдумы и Совета Федерации, Минэкономразвития, научно-исследовательских организаций, руководители рыбопромышленных предприятий и ассоциаций.

Как сообщает корреспондент Fishnews, вопросы сразу вызвал тот факт, что при подготовке резонансный доклад не обсуждался со специалистами, в том числе на площадке экспертного совета по вопросам развития конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса или общественного совета при антимонопольной службе, не направлялся этот документ и в Российский союз промышленников и предпринимателей. Более того, ФАС продолжила уклоняться от контактов с экспертным и профессиональным сообществом, проигнорировав приглашение на заседание комиссии.

«Обсуждение состояния дел в важнейшей отрасли было проведено одним из ведомств, по сути дела, в закрытом режиме», – обратил внимание председатель комиссии Герман Зверев. Такое желание избежать публичности в целом характерно для последних инициатив по изменению исторического принципа и введению аукционов для реализации долей квот на вылов краба.

По мнению президента Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александра Дуплякова, процесс принятия решений по изменению законодательства – это системная проблема. «Все начиналось с закрытого письма и продолжается сейчас в секретном режиме», – считает он.

«Все проекты закона закрыты, на них гриф «совершенно секретно». Мы даже не знаем, на какой стадии они находятся, где этот законопроект – в правительстве, в администрации президента, – разделяет позицию дальневосточных коллег исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова. – До нас доходят противоречивые слухи, что все равно через два-три дня его внесут, и без нашего обсуждения ускоренным порядком это будет принято».

Антимонопольная служба не хочет считать цифры

По мнению членов комиссии, оценка антимонопольным ведомством состояния дел в рыбопромышленном комплексе не выдерживает критики: в докладе слишком много нестыковок и противоречий, а выводы не подтверждаются цифрами и фактами. Данные ФНС и Росстата за 2014-2017 гг. говорят о приросте финансовых показателей и растущей налоговой отдаче отрасли. Статистика Росрыболовства подтверждает эти данные и демонстрирует неуклонный рост вылова и производства продукции из ВБР, увеличение поставок рыбы на внутренний рынок.

Член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов выразил удивление, «почему под грифом государственного органа выходят материалы, один абзац которых прямо противоречит другому». «С одной стороны, они пишут про слабый рост, снижающуюся эффективность производства, отсутствие устойчивого роста финансовых результатов. А с другой стороны, они же пишут про 110 млрд рублей [инвестиций] на строительство судов, про 22 млрд рублей на строительство береговых предприятий, – указал он. – Что же тогда, по их мнению, сильные финансовые результаты и развитие отрасли?».

Предложенный ФАС рецепт оздоровления рыбного хозяйства тоже выглядит нелогичным: проводить каждые три-пять лет аукционы по продаже части квот, ранее распределенных по историческому принципу.

«На таких условиях любой бизнес, не обязательно рыбный, никогда не будет вкладывать в развитие. Он будет эти три года из своего бизнеса выкачивать, насколько возможно в этих условиях, средства, – заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. – Мне кажется, в XXI веке в России недопустимо такое грабительское отношение к людям и к государству».

Представитель департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Анатолий Усачев воздержался от прямой критики ФАС, но назвал инициативы ведомства «странным сюжетом». «Например, мы тоже никогда не могли понять – это аукцион с частотой три-пять лет, для решения бизнеса это какой-то странный сюжет», – отметил он.

По мнению юристов СЗРК, предложенные ФАС поправки носят антиконституционный характер. «Если мы воспользуемся рекомендациями, которые нам дает ФАС, то результаты будут обратными, – уверен исполнительный директор консорциума Сергей Несветов. – Постоянная продажа одного и того же ресурса не может привести к снижению цен, потому что сильно увеличиваются издержки производителей». Не приведет это и к росту инвестиций, поскольку бизнес не мотивирован вкладывать средства в отрасль, где правила меняются раз в три-пять лет, а инвестиции окупаются за вдвое больший срок.

Завотделом международных рынков ИМЭМО РАН Яков Миркин сравнил аукционы по продаже крабовых квот с убийством курицы, которая несет золотые яйца. По его оценке, стоимость всех активов краболовных предприятий составляет порядка 70 млрд рублей. При этом отрасль активно развивается, идет техническое перевооружение, инвестиционная программа за счет прибыли предприятий на ближайшие годы составляет порядка 150-170 млрд рублей.

В то же время от аукционов государство может разово получить в бюджет 80 млрд рублей – и фактически обескровить компании, поставив крест на дальнейшем развитии. «Перед нами успешная экспортная отрасль, очень интересная и уникальная, которую мы своими руками собираемся убить», – резюмировал эксперт.

Этот процесс уже начался. «Наша группа компаний была вынуждена поставить на стоп инвестпроекты на сумму порядка 350 млн долларов, – подтвердил Сергей Несветов. – Это десять краболовных судов на Выборгском судостроительном заводе, контракты уже были подписаны, но сейчас мы не готовы подтвердить, что пойдем в этот проект, и два рыбоперерабатывающих завода, от которых мы тоже, надеюсь временно, вынуждены были отказаться».

«Фактически сегодня ФАС становится рычагом передела рыбодобывающей отрасли, – выразил общее мнение член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий, призвав отстаивать исторический принцип: – Сейчас вопрос не в том, краб это или не краб. Мы понимаем, что сдадим краба – завтра сдадим все».

Мораторий на новые квоты

Участники заседания единогласно поддержали законодательную инициативу, с которой выступила Елена Афанасьева. «В Госдуму был внесен законопроект об изменении закона о рыболовстве (статьи 30), где мы предлагаем установить 15-летний мораторий после заключения договоров на то, чтобы не вводилось больше новых видов квот», – рассказала сенатор.

В решение комиссии будет включена рекомендация президенту РСПП Александру Шохину поддержать этот законопроект при его рассмотрении на комиссии по законопроектной деятельности при правительстве.

Подводя итоги обсуждения, Герман Зверев подчеркнул, что поднятая комиссией по рыбному хозяйству и аквакультуре тема – это не узкий отраслевой вопрос, а «экономический прецедент для всей системы имущественных правоотношений нашей страны».

«Такой вопрос является краеугольным камнем и может стать даже причиной обсуждения на бюро правления РСПП, – согласился исполнительный вице-президент союза Виктор Черепов. – Это проблема, которая затрагивает во многом экономику целой страны. Это поворотный момент – не просто передел рынка, а то, что будет влиять на экономику страны».

Анна ЛИМ, Fishnews