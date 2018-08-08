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Правительство приняло новый документ по «прибрежке»

Правительство приняло новый документ по «прибрежке»

Правительство установило порядок определения мест выгрузки уловов прибрежного рыболовства, а также продукции из них. «Прибрежка» будет регулироваться по новым правилам с 1 января.

Напомним, что со следующего года уловы водных биоресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбную и иную продукцию из ВБР, произведенную на судах из таких уловов, можно будет доставлять только в живом, свежем и охлажденном виде. Исключается возможность перегрузки уловов водных биоресурсов. Определять иные места выгрузки, помимо морских портов, должны органы государственной власти прибрежных регионов на территории таких субъектов Федерации.

Постановлением от 6 августа 2018 г. № 917 правительство установило порядок определения таких мест выгрузки. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что места определяют региональные органы власти по согласованию с органами федеральной службы безопасности. При осуществлении рыболовства с использованием судов рыбопромыслового флота это должны быть места с причальными сооружениями, которые отвечают требованиям техрегламента о безопасности объектов морского транспорта.

В случае если «прибрежка» осуществляется без судов рыбопромыслового флота или с использованием маломерных судов длиной до 20 м, это должно быть место на береговой полосе водного объекта, на котором юридические лица или индивидуальные предприниматели осуществляют прибрежное рыболовство.

Нормативный правовой акт об утверждении мест выгрузки подлежит публикации на официальном интернет-портале правовой информации:www.pravo.gov.ru.

Fishnews
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