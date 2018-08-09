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Рыбацкое судно на промысле

ВАРПЭ указала на проблемный вопрос с заключением договоров

В ВАРПЭ обратили внимание на отсутствие информации о том, как пройти процедуру заключения договоров о закреплении доли квот вылова. «У руководителей рыбохозяйственных предприятий нет информации о том, где и каким образом им будет предоставлена возможность подписать указанные договоры», – заявили в ассоциации.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленных предприятий прокомментировала издание приказа Росрыболовства с перечнями заявителей, за которыми закреплены доли квот вылова в Дальневосточном бассейне.

«Обращаем внимание, что данный приказ был опубликован в конце суток 6 августа 2018 года после того, как ВАРПЭ выразила обеспокоенность в связи с возможными сбоями при осуществлении в 2019 году прибрежного рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», – сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

В объединении указали на отсутствие информации о процедуре заключения договоров о закреплении долей квоты на основании изданного приказа в срок до 1 сентября 2018 г. «У руководителей рыбохозяйственных предприятий нет информации о том, где и каким образом им будет предоставлена возможность подписать указанные договоры и получить оригиналы, без которых невозможно подать заявления об объеме квоты, определенной для промышленного и прибрежного рыболовства в 2019 году», – подчеркнули в ассоциации.

Fishnews
НазадМетки: варпэросрыболовство
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