Новости
Прием генерального консулу Республики Польша в Иркутске Кшиштофа СВИДЕРЕКА в правительстве Камчатки. Фото пресс-службы правительства региона

Польше интересен рыбный бизнес Камчатки

Экономическая миссия «Польша – Камчатка» должна пройти на полуострове в октябре. Планируется, что деловые контакты с рыбохозяйственными предприятиями российского региона установят десять крупнейших компаний республики.

На Камчатке заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын обсудил с генеральным консулом Польши в Иркутске Кшиштофом Свидереком перспективы сотрудничества бизнеса двух стран. Во встрече также приняли участие министр экономического развития и торговли Камчатки Дмитрий Коростелев, руководитель регионального агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова, президент краевой Торгово-промышленной палаты Евгений Кабанов. Провести такие переговоры поручил губернатор Виктор Илюхин.

«Это мой первый официальный визит на Камчатку, он направлен на подготовку проведения экономической миссии «Польша - Камчатка», организуемой консульством. Мы рассчитываем, что представители десяти крупнейших компаний Польши в ходе этого мероприятия смогут установить деловые контакты с местными рыбохозяйственными предприятиями», – отметил Кшиштоф Свидерек.

Владимир Галицын рассказал ему о состоянии основных отраслей Камчатки, в том числе рыбохозяйственного комплекса. Зампред – министр обратил внимание, что край продолжает занимать лидирующую позицию как среди регионов Дальнего Востока, так и в масштабах всей страны. С начала лососевой путины на полуострове уже добыто более 270 тыс. тонн красной рыбы из 300 тыс. тонн по всему ДФО сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Компании края, безусловно, заинтересованы в расширении рынков сбыта. Сейчас рыбопродукция, произведенная на Камчатке, поставляется на внутренний рынок России, а также на экспорт в страны Юго-Восточной Азии. Предприятия региона ведут работу по получению «еврономеров» и прохождению сертификации, поставки в страны Евросоюза ведутся, но сотрудничество с коллегами из Республики Польша было бы отличным подспорьем для наших компаний», – подчеркнул Владимир Галицын.

Более детальное обсуждение взаимодействия стороны договорились провести в ходе экономической миссии «Польша – Камчатка», которая должна пройти на полуострове в октябре.

Fishnews

  • Прием генерального консулу Республики Польша в Иркутске Кшиштофа СВИДЕРЕКА в правительстве Камчатки. Фото пресс-службы правительства региона
  • Генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф СВИДЕРЕК. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН. Фото пресс-службы правительства региона
    •
    НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

    Сергей БАРАБАНОВ

    История учит ценить людей и ресурс

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

    ЛИ Янь

    Moon Tech – холод иного уровня

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

    Антон БАЖЕНОВ

    «Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    Держим курс на развитие глубокой переработки

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

    Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

    Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    Поправка в программу инвестквот изменит условия конкуренции

    Все материалы

    Крупным планом

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    «Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

    «Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

    «Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

    «Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

    К траулерам «Рыболовецкой компании “Вирма”» добавятся два ярусолова российской постройки

    Илья РАКОВСКИЙ: Инвестквоты позволят Карелии громко заявить о себе

    Все материалы

    События

    На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

    Карельский флот пополнят новые ярусоловы

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.