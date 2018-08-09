09 августа 2018 года

Польше интересен рыбный бизнес Камчатки

Экономическая миссия «Польша – Камчатка» должна пройти на полуострове в октябре. Планируется, что деловые контакты с рыбохозяйственными предприятиями российского региона установят десять крупнейших компаний республики.

На Камчатке заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын обсудил с генеральным консулом Польши в Иркутске Кшиштофом Свидереком перспективы сотрудничества бизнеса двух стран. Во встрече также приняли участие министр экономического развития и торговли Камчатки Дмитрий Коростелев, руководитель регионального агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова, президент краевой Торгово-промышленной палаты Евгений Кабанов. Провести такие переговоры поручил губернатор Виктор Илюхин.

«Это мой первый официальный визит на Камчатку, он направлен на подготовку проведения экономической миссии «Польша - Камчатка», организуемой консульством. Мы рассчитываем, что представители десяти крупнейших компаний Польши в ходе этого мероприятия смогут установить деловые контакты с местными рыбохозяйственными предприятиями», – отметил Кшиштоф Свидерек.

Владимир Галицын рассказал ему о состоянии основных отраслей Камчатки, в том числе рыбохозяйственного комплекса. Зампред – министр обратил внимание, что край продолжает занимать лидирующую позицию как среди регионов Дальнего Востока, так и в масштабах всей страны. С начала лососевой путины на полуострове уже добыто более 270 тыс. тонн красной рыбы из 300 тыс. тонн по всему ДФО сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Компании края, безусловно, заинтересованы в расширении рынков сбыта. Сейчас рыбопродукция, произведенная на Камчатке, поставляется на внутренний рынок России, а также на экспорт в страны Юго-Восточной Азии. Предприятия региона ведут работу по получению «еврономеров» и прохождению сертификации, поставки в страны Евросоюза ведутся, но сотрудничество с коллегами из Республики Польша было бы отличным подспорьем для наших компаний», – подчеркнул Владимир Галицын.

Более детальное обсуждение взаимодействия стороны договорились провести в ходе экономической миссии «Польша – Камчатка», которая должна пройти на полуострове в октябре.

Fishnews