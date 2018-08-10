10 августа 2018 года

Рыбакам НАО предлагают новые участки

В Ненецком автономном округе департамент природных ресурсов, экологии и АПК выставил на конкурс 17 участков под промышленное рыболовство. Заявки принимаются до 7 сентября, в этот день пройдет вскрытие конвертов.

Участки представляют собой озера площадью от 29 до 2316 га. Восемь из них расположены в бассейне реки Печора, три – в бассейне реки Сухая Нерута. Шестнадцать РПУ из семнадцати (за исключением РПУ «Ёрты») были в перечне новых сформированных участков, сообщает корреспондент Fishnews.

Критериями оценки заявок станут наличие положительного опыта промышленного рыболовства и рыбопереработки (с повышающими или понижающими коэффициентами в зависимости от удаленности завода от РПУ и видов выпускаемой продукции), численность работников у претендента, а также предложение по плате за участок. Договоры пользования РПУ будут заключаться на 10 лет.

Fishnews