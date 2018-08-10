10 августа 2018 года

«Море жизни» в третий раз нахлынет на Камчатку

Третий экологический фестиваль «Море жизни» пройдет в Камчатском крае 23 сентября. Каждый гость сможет узнать о морских млекопитающих и проблемах их сохранения.

Цель фестиваля – привлечь внимание общественности к вопросам защиты морских млекопитающих, отметили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Организаторы подготовили обширную тематическую программу.

«Самым зрелищным этапом фестиваля станет экологическое шествие. Мы хотим привлечь молодежь к участию в массовых городских мероприятиях и пробудить интерес к проблемам водного мира. Заявки на шествие будут приниматься до 15 сентября, а самые яркие и многочисленные колонны будут награждены ценными подарками и призами», – рассказали в оргкомитете.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, гостей ждет множество различных зон. Это уличная выставка уникальных фотографий китов, сивучей и каланов, морские арт-объекты, тематические мастер-классы и фотозоны, игры-гиганты, а также выступления творческих коллективов.

«Для детей в этом году традиционно предусмотрено большое количество познавательно-игровых зон. Их ждут игры, аквагримеры и творческие мастерские. В рамках экологического праздника также пройдут выступления флайбордистов, фридайверов, дайверов и сапсерферов», – рассказали в министерстве.

В организационный комитет фестиваля вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, Ассоциации особо охраняемых природных территорий Камчатки и специалисты Кроноцкого заповедника.

Экологический фестиваль «Море жизни» впервые прошел в регионе в 2016 г. В июле 2017-го ему присвоили статус официального государственного праздника Камчатского края. В сентябре прошлого года в мероприятии поучаствовало около 4 тыс. жителей региона.

Fishnews