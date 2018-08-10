10 августа 2018 года

Камчатские рыбоводы спокойны за «икорный» план

Предприятия Северо-Восточного филиала Главрыбвода заложили на инкубацию 11 млн икринок особо ценных видов лососевых - 21% от необходимого количества. Ожидается, что годовой план будет выполнен полностью и в срок.

На камчатских рыбоводных заводах закладка лососевой икры для искусственного воспроизводства производится с июля по сентябрь. В крае действуют пять ЛРЗ Северо-Восточного филиала Главрыбвода, ежегодно на инкубацию отправляют в среднем около 54 млн икринок (чавычи, кеты, нерки и кижуча).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, еще несколько лет назад браконьеры не давали самкам лосося подходить к рыбоводным заводам. Однако благодаря усилению охраны нерестовых рек сейчас рыба подходит непосредственно к предприятиям, откуда ее раньше выпустили, и соотношение производителей разных полов, по данным рыбоводов, составляет практически один к одному. В 2017 г. сотрудники филиала насчитывали сотни экземпляров возвращающегося лосося, в этом году уже подошли тысячи.

Fishnews