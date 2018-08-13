13 августа 2018 года

Ученые оценили перспективы рыбной отрасли

Специалисты ВНИРО подготовили монографию «Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса России». При анализе ученые рассматривали во взаимной связи биологические, экономические и правовые аспекты.

Авторы монографии – доктора биологических наук Михаил Глубоковский и Александр Глубоков, а также кандидат географических наук Сергей Синяков. Научные редакторы книги – кандидат экономических наук, президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» Сергей Дарькин и доктор экономических наук Владимир Квинт.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в монографии представлена целостная концепция развития рыбопромышленного комплекса. Исследователи проанализировали обширную эмпирическую базу и актуальную информацию о тенденциях и перспективах отрасли.

«В монографии впервые биологические, экономические и правовые вопросы российского рыбного хозяйства рассматриваются во взаимной связи как единый комплекс рыбного хозяйства России, конструктивно определяющий направление его дальнейшего развития», - обратили внимание в институте.

В пресс-службе отметили, что работа представляет интерес для широкого круга экспертов, ученых и представителей государственных структур.

Fishnews