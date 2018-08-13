13 августа 2018 года

Каспийская конвенция отразила вопросы рыболовства

Главы прикаспийских государств приняли Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. В документе отражены вопросы использования водных биоресурсов.

Документ, работа над которым велась более 20 лет, главы государств приняли на Пятом каспийском саммите в Казахстане. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря призвана определять и регулировать права и обязательства сторон по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, природных ресурсов и воздушного пространства над морем.

«Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствия на море вооруженных сил внерегиональных держав», - прокомментировал президент России Владимир Путин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно документу, акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство.

Под рыболовной зоной при этом понимается морской пояс, в котором прибрежное государство обладает исключительным правом на промысел водных биоресурсов – в соответствии с конвенцией, принятыми на ее основе отдельными соглашениями сторон и со своим национальным законодательством.

Предусматривается, что стороны на основе конвенции и международных механизмов сообща определяют общий допустимый улов совместных водных биологических ресурсов в Каспийском море и распределяют его на национальные квоты. Совместные ВБР – это водные биоресурсы, управление которыми страны-участницы осуществляют совместно.

При этом если у одной из сторон нет возможности освоить свою квоту в общем допустимом улове, она сможет предоставить другим сторонам доступ к остаткам. Это может быть сделано через двусторонние соглашения и в рамках других договоренностей согласно национальному законодательству.

Также оговорено, что порядок и условия промысла совместных водных биоресурсов в Каспийском море определяются в соответствии с отдельным соглашением между всеми сторонами.

В конвенции отражен и вопрос изучения водных биоресурсов. Предусматривается, что каждая Сторона «имеет исключительное право регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своей рыболовной зоне, связанные с водными биологическими ресурсами, и в своем секторе, связанные с разведкой и разработкой ресурсов дна и недр. Суда под флагами сторон могут проводить такие исследования в рыболовной зоне и секторе другой стороны только на основании ее письменного разрешения и на установленных ею условиях».

Страны региона также обязались защищать и сохранять экосистему Каспия и все ее составляющие. Согласно конвенции, запрещается деятельность, которая наносит ущерб биологическому разнообразию Каспийского моря. Конвенция бессрочна и подлежит ратификации.

Для реализации документа и обзора сотрудничества на Каспии президенты решили создать механизм пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел. Первые такие обсуждения должны состояться не позднее полугода после подписания конвенции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что новый документ отражает особый режим Каспия. По словам главы МИД, удалось найти компромисс между позицией о том, что на Каспийское море нужно полностью распространить Конвенцию ООН по морскому праву, и позицией о том, что это озеро.

Fishnews