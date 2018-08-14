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Два рыбоперерабатывающих комплекса строятся на площадке «Моховая». Фото пресс-службы правительства Камчатки

Рыбозаводы Камчатки строят по графику

В Камчатском крае проверили ход реализации крупных проектов ТОР – строительства двух комплексов по переработке рыбы. Общий объем инвестиций – 2,2 млрд рублей, работы планируется завершить в 2020 г.

На Камчатке, на площадке «Моховая», где реализуются два проекта по созданию рыбоперерабатывающих комплексов, состоялось выездное совещание. Встречу провели представители Министерства по развитию Дальнего Востока, руководитель агентства приоритетных проектов развития края Юлия Харитонова и резиденты ТОР «Камчатка». Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, заводы на «Моховой» строят компании «Город 415» и «Камчаттралфлот».

«Общий объем инвестиций двух проектов – 2,2 млрд рублей. Срок реализации проектов по планам-графикам, заключенным с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», – 2020 год. В результате будет создано более 200 рабочих мест. Работы идут в плановом режиме по срокам, предусмотренным соглашением. Нарушений нет», – рассказала Юлия Харитонова

«Камчаттралфлот» создает комплекс по глубокой переработке морских биоресурсов. На базе комплекса будет создано 151 рабочее место.

«При реализации этого проекта мы получим дополнительный объем квот, что позволит работать круглый год. Наше предприятие работает на добыче и переработке донно-пищевых пород. У нас для этого есть соответствующий флот», – отметил генеральный директор компании Владимир Котов.

Сейчас проект находится на стадии строительно-монтажных работ. На строительном объекте инвестора трудятся 64 специалиста и 14 единиц техники. Степень готовности, по словам подрядчика, составляет порядка 42%.

«Cмонтированы все фундаменты, заливаются плиты пола и производится монтаж металлоконструкций. Также у нас еженедельно поставляются металлоконструкции, которые мы производим во Владивостоке. На сегодняшний день привезено уже более 500 тонн готовых конструкций. Также заказаны все материалы: сэндвич панели, профлисты, все оборудование. Идем согласно срокам и даже опережаем график», – заверил генеральный директор компании-подрядчика Виталий Пилипенко.

В рамках создания инфраструктуры для объектов ТОР «Камчатка» предполагается строительство дороги от улицы Молчанова до портовых сооружений «Города 415» и «Камчаттралфлота» на площадке «Центр».

«Помимо инвесторов пользоваться новой дорожной сетью для вывоза своих грузов в «Сероглазку» смогут предприятия, которые находятся дальше по береговой линии – это более пяти юридических лиц. Кроме того, новая дорога поможет разгрузить и городские трассы», – добавила Юлия Харитонова.

Новая транспортная сеть должна появиться в 2020 г. На ее строительство предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 158,21 млн рублей.

Fishnews

  • Два рыбоперерабатывающих комплекса строятся на площадке «Моховая». Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Два рыбоперерабатывающих комплекса строятся на площадке «Моховая». Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Ход реализации инвестпроектов проверили на выездном совещании. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Ход реализации инвестпроектов проверили на выездном совещании. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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