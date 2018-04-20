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Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение

Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение

Комиссия по отбору инвестпроектов для получения долей квот утвердила итоги аукциона на понижение. Протокол размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству.

Аукцион проходил в Росрыболовстве 2-3 апреля, на торгах распределялись квоты на инвестиционные цели между проектами, отобранными в ходе первого этапа заявочной кампании.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно опубликованному протоколу, больше всего инвестиционных квот трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях выиграл Архангельский траловый флот. Он обязался построить четыре объекта типа «З» - траулера-процессора длиной свыше 80 м. Также лимиты этих рыб получат «Атлантрыбфлот» и «Рыбпроминвест» (по два объекта типа «З»). «Компания ЛКТ», «Карат-1», «Альтернатива», «Карельские морепродукты», «Мурманский губернский флот» и «Норд-пилигрим» за объемы трески и пикши построят по одному такому судну.

«Мурмансельдь-2» построит под инвестквоты трески и пикши два объекта типа «И» - траулера от 55 м. «Стрелец», «Эридан», «РК Заря», «Андромеда» - по одному.

Еще три компании в обмен на получение долей трески и пикши будут строить ярусоловы (тип «К»). РК «Вирма» - два, «Глобус» и «Карелрыба» - по одному.

На Дальневосточном бассейне распределялись доли квот минтая и тихоокеанской сельди под строительство рыбоперерабатывающих заводов большой мощности – тип «М». По одному такому предприятию построят «РК им. В.И. Ленина», «Рыбоконсервный завод «Командор», «Камчаттралфлот», «Курильский рыбак», «РК «Новый мир», «Витязь-Авто» и «Русский минтай».

Под строительство малых заводов по переработке разнорыбицы (тип «Г-3») лимиты трески, камбал, терпуга, кальмара, макруруса, наваги и белокорого палтуса получили «Укинский лиман» и «КЗБ-Донка». Каждый из них создаст по одному перерабатывающему предприятию.

Fishnews

  • Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение
  • Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение
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