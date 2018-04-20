Росрыболовство опубликовало протокол аукциона на понижение
Комиссия по отбору инвестпроектов для получения долей квот утвердила итоги аукциона на понижение. Протокол размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству.
Аукцион проходил в Росрыболовстве 2-3 апреля, на торгах распределялись квоты на инвестиционные цели между проектами, отобранными в ходе первого этапа заявочной кампании.
Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно опубликованному протоколу, больше всего инвестиционных квот трески и пикши в Баренцевом и Норвежском морях выиграл Архангельский траловый флот. Он обязался построить четыре объекта типа «З» - траулера-процессора длиной свыше 80 м. Также лимиты этих рыб получат «Атлантрыбфлот» и «Рыбпроминвест» (по два объекта типа «З»). «Компания ЛКТ», «Карат-1», «Альтернатива», «Карельские морепродукты», «Мурманский губернский флот» и «Норд-пилигрим» за объемы трески и пикши построят по одному такому судну.
«Мурмансельдь-2» построит под инвестквоты трески и пикши два объекта типа «И» - траулера от 55 м. «Стрелец», «Эридан», «РК Заря», «Андромеда» - по одному.
Еще три компании в обмен на получение долей трески и пикши будут строить ярусоловы (тип «К»). РК «Вирма» - два, «Глобус» и «Карелрыба» - по одному.
На Дальневосточном бассейне распределялись доли квот минтая и тихоокеанской сельди под строительство рыбоперерабатывающих заводов большой мощности – тип «М». По одному такому предприятию построят «РК им. В.И. Ленина», «Рыбоконсервный завод «Командор», «Камчаттралфлот», «Курильский рыбак», «РК «Новый мир», «Витязь-Авто» и «Русский минтай».
Под строительство малых заводов по переработке разнорыбицы (тип «Г-3») лимиты трески, камбал, терпуга, кальмара, макруруса, наваги и белокорого палтуса получили «Укинский лиман» и «КЗБ-Донка». Каждый из них создаст по одному перерабатывающему предприятию.
Fishnews